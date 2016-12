Dăruind vei dobândi

« PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE | Principal | O LUCRARE DE EXCEPȚIE »

de Radu Botiş | Noiembrie 6, 2016

Apel de suflet

Mă numesc Constantinescu Vasilica, din Bucureşti – sector 3, str. Theodor Speranţia, nr. 137, Bl 84, sc. 1, etaj. 6, ap.25.

Sunt mama a 4 copii – 3 băieţi şi o fată. In prezent sunt pensionara.

Theodor, primul meu copil a suferit in noaptea de 1-2 Octombrie 2008 un accident de motocicleta in Hanoi, Vietnam, unde era bursier masterand al Statului Roman. Accidentul i-a provocat un Traumatism Cranio – Cerebral grav, Hematom Sub-Dural Acut (TCC, HSDA). A fost operat cu succes de Dr. HA la Spitalul BENH VIEH VIET DUC, care i-a ridicat Osul Volet, i-a eliminat hematomul subdural. A stat in coma şapte zile. După aceasta si-a revenit si a stat pana la data de 20 Ianuarie 2009 fără osul volet propriu (bucata de craniu care a fost ridicata de la locul loviturii, procedura standard) care a fost păstrat la Banca de Os, la Facultatea de Medicina din Hanoi. În 20 Ianuarie 2009 a fost operat a doua oara pentru fixarea voletului osos propriu, in trei știfturi de titan.

Dumnezeu mi-a auzit rugăciunile şi fiul meu nu are niciun fel de sechele mintale, la nivel cerebral nu a fost afectat absolut deloc. Băiatul meu este prefect normal.

Dupa 7 ani s-a constatat, insa, ca osul volet propriu fixat la a doua operatie s-a lizat/topit („mancat”). Am putea spune ca “tehnic” operația nu a reușit, în sensul că Osul Volet propriu, posibil cu osteomielită, trebuie înlocuit cu o proteză.

Costurile celor doua operaţii de CRANIOPLASTIE.

1. Prima operatie va fi de ablatiune a Osului Volet infectat, inchiderea scalpului si o pauza de sase luni, procedura standard. Intre operatii trebuie confectionata PROTEZA. Timp de sase luni, Theodor nu poate munci, trebuie supravegheat, intretinut, ingrijit, pentru ca va sta cu scalpul direct pe meninge.

2. A doua operatie este de fixare a protezei, cand se va inchide definitiv scalpul. Cele doua interventii chiurgicale si confecționarea protezei ar costa aproximativ 35 000 de Euro.

Numai confecționarea protezei dintr-un material ceramic ar putea ajunge și până la 10.000 EURO, preturi din Occident, poate vom reuși mai ieftin, vom vedea.

Importanta si urgenta este prima operatie de inlaturare a osului volet infectat/”mancat”

Cu eforturi mari am ajuns in Vietnam pentru ca fiul meu sa suporte prima operatie de ablatie a osului volet propriu pe care organsimul l-a respins.

Desi prima operație ar fi trebuit sa aibă loc foarte repede, in mai sau iunie 2016, orice amanare putand sa-i fie fatala fiului meu din cauza osului volet care floteaza, totusi pana in acest moment operatia nu s-a facut.

Sunt alături de fiul meu in aceasta noua si grea încercare si am venit in Hanoi – Vietnam special pentru prima operatie de inlaturare a osului volet compromis,

asa cum scriam si in materialul prezentat in aprilie 2016.

S-a constatat, insa, ca situația este mai gravă decât in trecut.

Fiului meu i s-au gasit tot felul de afectiuni, la plamani in mod special si nu ar fi putut suporta operatia la cap in mai sau iunie 2016.

Radiografia de la plamani este o analiza medicala obligatorie si determinanta in operatiile de pe creier. Spun asta toti medicii neurochirurgi din lumea intreaga.

Ni s-a spus ca in starea in care sunt plamanii fiului meu, cu o spirometrie mult scazuta, pacientul nu va putea suporta operatia de ablatie a osului volet compromis, fiind mari riscuri.

Plamanii fiind atat de slabi, s-ar putea ineca cu sputa sub masca de anestezie generala, chiar s-ar putea rupe un plaman sub presiunea aerului de ventilatie.

Asa ca fiul meu a inceput din 20 Iunie 2016 un tratament – soc, pentru ameliorarea starii plamanilor.

A fost supus unui tratament intensiv cu vitamine si antibiotice pentru indepartarea unor infectii aparute si la care nici nu gandeam.

Ni s-a spus ca prin acest tratament-soc nu poate fi vorba de o vindecare totala a plamanilor, va fi numai o ameliorare, pentru ca Theodor sa fie acceptat la operatia de ABLATIE mentionata.

Tratamentul complet, cu toate ingrijirile necesare trebuie continuate si dupa ce vom face operatia chirurgicala la cap.

Asadar, operatia din mai-iunie s-a amanat mai intai pentru luna august, apoi pentru 16 septembrie si acum s-a hotarat sa se faca pe la mijlocul lunii octombrie 2016. (Recomandarea medicului neurochirurg este trimisa in attach redactiei ziarului crestin impreuna si cu alte acte doveditoare)

Fiul meu trebuie operat de neurochirurgul Ha, la spitalul Viet Duc din Hanoi, Vietnam care stie exact ce a facut acum 7 ani, stie cum au fost prinse stifturile de titan, va descoperi ce este exact cu osul volet care „s-a mancat”.

De asemenea sunt sigura ca imbunatatirea starii pulmonare si mai ales succesul operatiei de inlaturare a osului volet compromis vor face ca fiul meu frumos si destept sa-si recapete increderea in el.

Aceasta amanare de aproape patru luni pana la intoarcerea in tara, tinand cont si de perioada de refacere care va fi dupa operatia chirurgicala, ne-a obligat sa facem cheltuieli neprevazute, nebanuite, dar de inteles.

Detinem fotografii, numeroase acte doveditoare pentru tot ce am intreprins, facturi–chitante, retete medicale, repetari ale unor investigatii medicale deosebite, analize de laborator repetate si acestea de cateva ori.

Am fost obligati la plata chiriei timp de 4 luni peste o luna si jumatate cat ne programasem sa stam in Hanoi, am pastrat chiar si bonurile alimentare.

Odata cu externarea dupa operatia chirurgicala vom avea si decontul operatiei de ablatie in amanunt.

Au fost costuri de circa 1500 EURO numai pentru schimbarea biletelor de avion de trei ori pana acum – 9 august, 21 septembrie si 9 noiembrie 2016, dupa cum speram ca vom pleca, fiind si plati cu taxe penalizatoare pentru modificarea datei de plecare, pelungirea asigurarii medicale, prelungirea vizei de sedere in Vietnam pentru o singura luna. Dupa aceea, prin intelegerea statului vietnamez ni s-a acordat viza gratis pentru 3 luni de zile, atat mie cat si fiului meu.

Au fost zile foarte grele, de la o zi la alta intervenea altceva si altceva, am trait intr-o nesiguranta cumplita.

Nici nu stiu cum ne vom descurca pana la sfarsit.

Sa speram ca vom putea sa ne intoarcm cu bine in tara.

Ii multumesc lui Dumnezeu pentru tot ajutorul dat pana acum si am avut destul ajutor. Il rog pe Dumnezeu si Maica Domnului sa nu ma lase nici de data asta, sa-mi salveze inca odata fiul.

Multumesc si dvs., tuturor care incercati sa ajutati.

Orice suma va ajuta !

Credeti-ma ca nu mi-a fost usor sa scriu toate acestea, dar ce pot face ?!

De multe ori, si viata mi-a aratat, nu te poti descurca fara ajutorul oamenilor de pe pamanat.

Eu chiar nu as fi reusit nimic pana acum daca nu aveam ajutor de la persoane necunoscute.

Am scris incurajata de cuvintele unui Preot deosebit …

Parintele …@yahoo.com

Stimată Doamnă,

Am primit emailul Dvs.

Ne vom ruga ca Domnul Cel milostiv să vă întărească, să vă aline suferința și să-i dăruiască vindecare fiului Dvs.

Nu ați scris unei parohii cu posibilități.

Suntem și noi încercați de grele presiuni financiare … …

Nu deznădăjduiți! Domnul Hristos vă cunoaște suferința și El va fi Cel Care va răspunde strigătelor Dvs. după ajutor!

Încercați să scrieți și altor preoți, din parohii mai mari sau mănăstiri!

Insistati cat de mult oriunde, fiindca nu cereti de la oameni, ci de la Dumnezeu!

Inchei, multumind pentru ajutor, pentru intelegere.

Doamne ajută!

Detin multele acte si dovezi medicale de aici, din Vietnam, din perioada iunie–septembrie 2016.

De asemenea exista si ultimul document cu Recomandarea neurochirurgului HA de efectuare a operatiei pentru Theodor intre 10-20 octombrie 2016, act in limba vietnameza si legalizat in limba romana.

Daca sunt persoane care doresc sa afle mai multe, pot sa-mi scrie direct pe emailul personal constantvali@gmail.com SI vatheodor@gmail.com

Cont deschis la Intesa SanPaolo Bank pe numele CONSTANTINESCU THEODOR

CONT in RON la INTESA SANPAOLO BANK : RO 32 WBAN 251 100 00 988 00 520

CONT in EUR la INTESA SANPAOLO BANK : RO 12 WBAN 251 102 209 880 0520 Cod BIC/SWIFT : WBANRO22XXX

CONT in USD la INTESA SANPAOLO BANK : RO 84 WBAN 251 100

109 880 0520 Cod BIC/SWIFT : WBANRO22XXX

Vali (Vasilica) Constantinescu – mama lui Theodor,

Hanoi – Vietnam

1 Octombrie 2016

Telefon – Romania : 004 – 0743 150 521

Telefon –Vietnam : 0084 120-388-9520

Ma puteti contacta, daca veti dori, prin SMS sau/si prin Viber –

pana in 8 noiembrie 2016

