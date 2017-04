« Un erou prahovean mai puțin cunoscut | Principal | PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE »

de admin | Martie 12, 2017

Av. Minodora Ion

La douăzeci de ani:,,Eu am întotdeauna dreptate! Nu-ți convine, pleacă!

La treizeci de ani: ,, Parcă n-aveam chiar întotdeauna dreptate! Oare nu era mai bine dacă nu pleca?”

La patruzeci de ani:,, Nu, sigur n-am avut întotdeauna dreptate!M-aș certa și acum; chiar mi-e dor să mă-mpac , dar el/ea a plecat pe bune!”

Cândva chiar eram convinsă că aveam mereu dreptate .

Mai bine spus eram obsedată de ideea de a avea mereu dreptate.Mă făcea fericită faptul că ,în mintea mea, aveam dreptate.Nici măcar nu-mi putea trece prin cap că în viața în doi ,, se poate întâmpla’’ să mai aibă și celălalt dreptate.

Problema mai gravă era că trebuia să am dreptate și acasă și la servici ceea ce nu putea duce decât la o situație tensionată peste tot.

Când am început să vorbesc mai mult cu mine , îmi pocneau urechile de câte puteam auzi eu de la mine.,, Măi, fato, urlai tot timpul! Erai isterica de-a dreptul! Vroiai să ai doar tu dreptate! Nici măcar nu ascultai ce avea omul de spus!”

Începusem să devin mai înțeleaptă, să disting lucrurile între ele, să disting cauzele unor lucruri și efectele lor.

Azi văd altfel lucrurile: ,, Ok, fato!Începi să-mi placi! Acum ai învățat să ai răbdare și să asculți. Asta e! N-ai chiar întotdeauna dreptate!Zău că ar fi chiar plictisitor, să ai doar tu ultimul cuvânt!”

Sincer? Chiar n-are importanță cine face piața, cine duce gunoiul.Daca nu va înțelegeti, n-ar fi rău să faceți totul împreună.Vedeti partea plină a paharului și gânditi-vă că puteti câștiga mai mult timp pentru voi. E mult mai rezonabil decât să pierdeti vremea cu fleacuri de genul:,, Tu trebuie să faci asta!Ba tu că eu am dus gunoiul ieri! Ba tu, ba tu!

În copilăria mea,mama nu avea voie să aibă dreptate niciodată. M-a urmărit acest gând și intram de mică în tot felul de discuții contradictorii. Devenisem autoritară ca tata.

Am ințeles într-un târziu că nu e sfârșitul lumii dacă ,

din când în când recunoști că și celălalt poate avea dreptate și că , daca te încăpățânezi să ai mereu ultimul cuvânt, nu faci decât sâ rănești și să distrugi o relație.

Și pentru a încheia acest scurt capitol într-un ton amuzant tipic geniului creativ Paul Arden – marea mea dragoste – voi spune ca el:,, Așadar: nu e bine să ai dreptate, pentru că cei care au dreptate sunt înrădăcinați în trecut, sunt rigizi, obtuzi si înfumurați.Cu ei nu se poate discuta.’’ Dacă mi-ar fi șoptit și mie toate acestea cineva cândva….

Topice: Diverse | Comments Off on ,,EU AM ÎNTOTDEAUNA DREPTATE!”

Comentarii închise.