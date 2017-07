„STATUI” FĂRĂ VIITOR”…-autor Costel  Neacșu

« Clipe de tăcere între îndoială şi extaz | Principal

Iulie 24, 2017

Trebuie să ai un mare curaj pentru a scrie o asemenea carte!

În vremile tulburi pe care le trăim a spune ceea ce gândești pare anormal pentru unii oameni, de aceea , cred-că aceștia nici nu-și mai pun problema aflării adevărului despre unele lucruri sau întâmplări , se abțin în a-și exprima părerea și lasă ca lucrurile să evolueze de la sine și nu iau atitudine față de ele. Nu același lucru se întâmplă cu ziariștii care sunt nevoiți să ia o atitudine sau alta față de evenimentele pe care vor să le prezinte sau în care sunt implicați.

Noi, cei care nu luăm atitudine publică, nu ne implicăm în explicarea unor evenimente, urmărim programele T.V. sau citim ziare și reviste, fiecare după timpul liber și după posibilități- ne formăm o imagine mai mult sau mai puțin adevărată față de întâmplări sau evenimente. De aceea apariția unei astfel de cărți care încearcă să clarifice documentat unele aspecte controversate- e de bun augur și o salutăm cu sinceritate fiind pe aceeași undă de vibrație cu autorul.

Cartea profesorului Costel Neacșu „Statui fără viitor”… apărută la Editura Emma Books, Sebeș în anul 2017 m-a pus pe gânduri și m-a făcut să spun că dac-ar exista mai mulți oameni care-ar gândi ca acest autor –nu s-ar face atâtea nedreptăți în țara noastră.

Scrierea are ca etalon într-ale credinței și dragostei de țară cuvintele din poezia „Masoneria” scrisă de patriotul poet Corneliu Vadim Tudor.din care-mi permit să citez câteva versuri.„Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie/ Scapă cât mai iute de masonerie!/ Toți vor să parvină brusc, pe scurtătură/ Ei vor să răstoarne legile-n natură/ Funcții și onoruri aprig sunt vânate/ Prostul avansează doar pentru că-i frate/ Noi s-avem în viață doar un etalon:/ Împăratul lumii nu a fost mason./ Templul lui slujiți-l, nu un zid surpat, / Mai e timp să puneți capăt la păcat…”

În carte se iau în vizor situații sociale din cele mai variate domenii-toate petrecute în contemporaneitatea imediată, după așa zisa „revoluție de la 1989” când s-a zis că se trece de la socialism la capitalism. În centrul fenomenelor prezentate stă „factorul politic”care este motorul ce duce societatea înainte sau înapoi.

Autorul este un remarcabil profesor, ziarist, teolog și bun observator al realităților sociale , politice, religioase, artistice și de orice natură ar fi-subiectele pe care le abordează sunt de interes public și sunt prezentate în lumina adevărului christic, cu mult bun simț și cu o abordare critică a faptelor. S-au pus la zid unele personaje „care ne împing țara pe buza prăpastiei și intră cu bocancii în sufletele noastre și a credinței drept-slăvitoare(ortodoxe)”-așa cum recunoaște însuși scriitorul.

Se prezintă cazul actriței Oana Zăvoranu care a pretins televiziunii Antena 1 suma de 40.000 de euro pentru transmiterea în exclusivitate a înmormântării mamei sale. Se susține ideea că românii ca popor nu sunt leneși, cu capul în nori etc ci, că România este o țară bogată dar care de-a lungul timpului a fost furată de alții care au profitat de bunătatea și ospitalitatea românilor. O recunoaște și o spune liderul naționalist francez Le Pen. „Îmi pare rău că v-o spun, dar acest pământ este prea frumos și prea bogat ca să-l puteți păstra fără luptă. Vi-l vor lua.” Îar cum se știe din istorie românii nu au pornit niciodată război împotriva altor popoare, ei doar s-au apărat- dar acum a sosit momentul să ne apărăm țara, dac-am avea mai multă dragoste de neam și conducători care să ne ducă spre victorie.

Pornesc în prezentarea succintă a unor aspecte din carte de la relatarea prof. univ. Anghel Rugină la Antena I din care se citează : „Dragii mei, lumea asta este condusă de un fel de guvern mondial, format dintr-un grup de circa 300 de persoane, super-bogate, super-puternice și super-bine informate, care trăiesc ca-n sânul lui Aavram! Oamenii ăștia dețin puterea absolută pe planetă. În afară de accesul imediat la toate resursele economice și la cele mai recente descoperiri tehnico-științifice, multe ținute în secret, au la dispoziție, în toate țările lumii, institute de cercetări psiho-sociologice, cu ajutorul cărora țin sub control toate popoarele planetei. Acestea le indică personajele politice cele mai potrivite pentru a câștiga alegerile… Practic, toți conducătorii statelor importante ale planetei sunt aleși cu binecuvântarea acestui Grup și toți cei aleși nu fac altceva decât să pună-n practică directivele trasate de acesta.”„Statui fără viitor-” pagina 188.

Planul Kalergi se înscrie și el în perspectiva de dominație mondială a unei noi lumi, a omului nou care pășește în Era Vărsătorului cu o nouă concepție de viață. Se încearcă să se spună-de către unele ziare, oficialități sau curente religioase că F.M.I. conduce lumea, că statele mici precum este România se vor dezmembra, că le este încălcată Constituția prin tot felul de legi date în grabă-aprobate de Parlament precum este Legea 217/2015, că unii ziariști români au activat mai multi ani ca și spioni sub acoperire, poliția nu-și face datoria(asta o vede și omul de rând), se fabrică procese penale la comandă(acest lucru se poate urmări zilnic la T.V.în așa mod încât unii români cu bun simț nici nu mai urmăresc acele știri trucate), că România prin institutul„ Elie Wiesel” se face vinovată de crime de război și antisemitism; se încearcă eliminarea valorilor naționale din sistemul educativ cum ar fi Eminescu-cel mai mare literat, Iorga-cel mai mare istoric, Goga-poetul pătimirii neamului nostru, Paulescu, Slavici ,Hașdeu , patriarhul Miron Cristea etc.

Asupra unor situații din cele relatate mai sus unii intelectuali de la noi din țară au luat atitudine și și-au spus părerea: astfel criticul literar Alex. Ștefănescu a scris că: „M-a dezamăgit că prea puțini intelectuali protestează împotriva Legii 217/2015, sau omul de cultură a zonei mureșene Lazăr Lădariu-„Din păcate, prin larga bunăvoință a unor inși…încetul cu încetul, după 25 de ani de„nouă democrație”începem să ne trezim cu un fel de cenzură, un D.N.A. ceva mai sofisticat, la ușa existenței noastre cotidiene., sau Gheorghe Zamfir-artist de renume mondial a scris despre muzica pop„Consider muzica americană ca fiind un W.C. sonor. Ne-a distrus(dezgolit)de emoții”etc.

În ceea ce privește ortodoxia și patriotismul poporului român se iau în vizor unele aspecte pertinente strigătoare la cer prin nedreptatea lor ; astfel „oficialii români se împotrivesc ca autoritățile slovace să dea unui pod numele poetului român Șiugariu, sub pretextul(fals) că ar fi fost legionar, ucis în luptele pentru eliberarea Slovaciei: creștinii să fie lezați prin retragerea titlurilor de cetățeni de onoare acordate unor modele ale Ortodoxiei precum părintele Iustin Pârvu, Valeriu Gafencu și Horia Vintilă: Istoricul Marius Oprea să își înceteze săpăturile arheologice la Cimitirul de la Tg. Ocna, la presiunea Institutului evreiesc„E.Wiesel”(cel care ne monopolizează memoria creștină):o troiță creștină cu eroi ai neamului(pe care fusese sculptat și C. Z. Codreanu), din parcul„ Sub arini” din Sibiu să fie demontată: artistei Silvia Radu, care a organizat o Expoziție cu martiri la Universitatea Politehnică București, i-au fost eliminate din „Grădina cu îngeri”patru portrete aparținând lui Vulcănescu, Gyr, Gafencu și Ogoranu etc.”

Cu toate aceste „conjuncturi nefavorabile poporului român care-și are obârșia din „neamuri tracice regești”și care de la formarea lui ca și popor nu a părăsit aceste pământuri și nu a avut intenții asupritoare față de alte popoare- va trebui să ne conducă credința-n Dumnezeu, de a ne baza pe datoria sfântă a fiecărui cetățean să desprindă răul de bine, să lupte pentru țara lui până-n ultima clipă a vieții, să știe că oamenilor de bine ca omul de știință G. Mencinicopschi li se vor recunoaște meritele, că se va afla adevărul despre Codex Alimentarium și despre acea substanță„inexium”, dar să nu ne temem,„nici în zile de mare prigoană, căci cu noi este Dumnezeu! Sus inima, români!”

Vom îmbrăca cu mândrie portul popular ori de câte ori va fi nevoie, vom protesta împotriva extragerii abuzive a aurului din Munții Apuseni ca să nu mai fim cerșetori în propria noastră țară(„Munții noștri aur poartă/Noi cerșim din poartă-n poartă”), vom ști să apreciem pe eroii noștri, la școală se va preda istoria cea adevărată, (deși istoricii noștri parc-au intrat în pământ), ne vom face semnul crucii mereu știind că suntem buni creștini, ne vom apăra tradițiile strămoșești și învățăturile biblice.Cam acestea au fost unele idei de bine și de iubire față de poporul român exprimate în cartea„Statui fără viitor”scrisă de distinsul scriitor analist, realist și patriot dl. Costel Neacșu.

Dumnezeu să binecuvinteze neamul românesc!

OLIMPIA MUREȘAN- Liga Scriitorilor Români-filiala Maramureș

