La Tăuţii Măgherăuş se întâmplă fapte literare cu „F” mare !

de Gelu DRAGOŞ | Septembrie 2, 2017

Duminică, 27 august, într-o zi autentică de vară, în primitoarea curte a domnului Viorel Pop a avut loc un eveniment deosebit, lansarea revistei trimestrială de cultură „Clepsidra de cristal”, anul IV, numărul 14, iunie 2017, (colectivul redacţional format din Aurel Jentea, Angelica Cristescu şi Emil Crâncău) şi romanul istoric „În umbra lui Shakespeare” de Walter Ubelhart în prezentarea scriitorului dr. Nicoară Mihali.

Atmosfera a fost întreţinută încă de la început de solistul de muzică folk Dorel Moldovan, un împătimit al naturii şi frumosului, care are mulţi adepţi în rândul comunităţii locale şi băimărene.

În numărul 14 al revistei semnează: Mihai Trifoi, Nicolae Dumitru, dr. Nicoară Mihali, Georgeta Cedică Robu, Gheorghe Olteanu, Viorel Pop, Ioan Potop, Alec Portase, Doina Ioana Poduţ, Pamfil Bilţiu, Dragomir Ignat, Olimpia Mureşan Cioica, Aurel Pantea, Dorina Maria Raica, pr. Radu Botiş, Smaranda Iuga şi elevii Nikola Boros, Crista Bihari.

Ca să vă stârnesc curiozitatea am să citez din eseul lui Nicoară Mihali „Cu maimuţa la DNA” : „ Toată pleava unei şcoli de elită ne-a făcut de ruşine. Cum să mai ieşi în lume şi să spui că ai muncit şapte ani la o teză de doctorat? P l a g i a t o r i i au compromis această naţiune până ce indivizi cu patru clase te întreabă dacă eşti pe drumul lui Ponta sau pe cel bătătorit de Kovesi. Scrisorile cu cap de mort de la Autoritatea Financiară se trimit zilnic către ţară. Serviciul secret desface zilnic corsetul târfelor de pe variantă. Toţi falsificatorii de adevăr ajung în Parlament.”

Despre romanul „În umbra lui Shakespeare” de Walter Ubelhart a vorbit autorul, care i-a mulţumit public scriitorului Nicoară Mihali pentru că l-a încurajat să scrie iar succesul de care s-a bucurat cartea îl face să se gândească serios la o continuare a romanului.

„În umbra lui Shakespeare” este un roman care-l are ca personaj principal pe Johannes Banfi Hunyades din Baia Mare, cu acum un jumătate de mileniu în urmă. Personajul nostru se afirmă în cercurile alese din Londra, ajungând, se pare, apropiat marelui William Shakespeare.

Tot acasă la Alina şi Viorel Pop a avut loc Expoziţia de pictură a profesorului Ioan Drăghici despre care au vorbit laudativ Viorel Pop, Dragomir Ignat şi artistul plastic Mihai Tirică.

A fost o duminică de sfârşit de august în care literatura, muzica şi pictura au fost în prim-plan. Bunul simţ, cuvintele alese şi bunătăţile culinare oferite de către gazde la sfârşitul manifestării ne-au făcut să ne simţim doriţi şi importanţi la Tăuţii Măgherăuş şi să promitem revenirea cu ocazia unui nou număr al „Clepsidrei de cristal”.

