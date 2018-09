« O ÎNȚELEGERE LUTERANĂ A DOCTRINEI DESPRE OM | Principal

Septembrie 10, 2018

LIGYA DIACONESCU A ORGANIZAT A CINCEA EDIȚIE A FESTIVALULUI ZILEI LIMBII ROMÂNE, LA HOREZU

ANDRADA VICTORIA DIACONESCU

Onoare și bucurie, prețuire și respect organizatorilor, distinsei doamne Ligya Diaconescu-directoarea Revistei de Informație , Turism și Cultură Româno- Canado –Americană ,,Starpress’’, condusă de Ligya, ,,Doamna Limbii Române’’așa cum au numit- o cei prezenți, denumirea fiind dată de președintele Ligii Scriitorilor Români, în urmă cu câțiva ani.

Doamna Ligya, cea care, alături de domnul Al Florin Țene, președintele Ligii Scriitorilor Români au luptat împreună cu regretatul om de cultură , regizorul, scriitorul CORNELIU LEU, inițiind Petiția către Parlamentul României, (făcând numeroase drumuri la Parlament, Președinție, Ministerul Culturii, în decursul a peste 7 ani), privind propunerea Sărbătoririi limbii române, a limbii vorbite de românii din interiorul țării , dar și de cei din diaspora.

La minunata sărbătoare au participat scriitori, iubitori ai culturii, colaboratori ai revistei STSRPRESS , membrii ai Ligii Scriitorilor ,membri ai Uniunii Scriitorilor , ai altor organizații culturale , români din țară, din SUA și Canada, Marea Britanie , Germania, din România, dar și cantareti de muzică ușoară, populară, pricesne, romanțe etc. , care au desfășurat un spectacol de peste patru ceasuri.

Scriitoarea Ligya Diaconescu, membru în Comitetul de conducere al Ligii Scriitoarilor, directorul Revistei de Informație , Turism și Cultură Româno- Canado –Americană ,,Starpress’’, membru al Clubului de Presă Transatlantic , membru fondator al AJRP – Asociației Jurnaliștilor Români de Pretutindeni (AJRP) QUBEC- CANADA (”Association des mass-médias et journalistes d’expression roumaine sans frontière”), infiinţata la 25 septembrie 2011, la Toronto / Canada, a fost sprijinită în acesta an de părintele doctorand CONSTANTIN MĂNESCU din Horezu, președinte al Ligii Scriitorilor Vâlceni care s-a mobilizat ca și coorganizator al acțiunii , pentru ca sărbatoarea să fie resimtită din plin.

Sărbătoarea a fost precedată, marți 30 august 2018, de o seară de suflet și credință creștină.

LIGYA DIACONESCU , împreună cu amfitrionul din acest an, care a sprijinit-o pe doamna Limbii Române în organizarea superbului eveniment, părintele CONSTANTIN MĂNESCU din HOREZU, au organizat o excusie de suflet în patria ceramicii românești și la Mănăstirile Horezu, Bistrița și Arnota .

Oasptii au vizitat Zona Horezu, care este cunoscută ca un vechi centru de ceramică populară.

Atelierele de ceramică din Horezu și magazinele cu suveniruri sunt atracția orășelului. Sunt înșirate pe strada principala și îți fac cu ochiul cu o grămadă de produse.

Ceramica de Horezu este realizată folosind mijloace tradiționale: roata olarului, cuptoare orizontale pe lemne, obiecte de finisat tradiționale. Oaspetii au targuit obiecte minunate, pentru ei, familii și prieteni și au primit în dar de la părintele Constantin Mănescu , câte un obiect de ceramic, care să le amintească de vizita în aceste locuri, de neuitat. Olarii le-au povestit istoria olaritului din zona dar și din alte zone în care se prelucrează lutul, din țară, cu care aceștia colaborează.

Apoi, autocarul ne-a purtat la renumitele mănăstiri din zonă.

Mănăstirea HOREZU , situata in judetul Vâlcea, la poalele muntelui Căpațânii, este considerata cea mai reprezentativă construcție în stil brâncovenesc.

Numele mănăstirii vine da la huhurezi, o specie de păsari de noapte, cu un penaj colorat. Potrivit legendei, mesterii tocmiti să o construiască , de teama turcilor, erau nevoiti să lucreze numai noaptea, când cântau huhurezii.

La această ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu, scriitoarea Mariana Popa din Brașov a citit o minunată scriere despre domnitor, mai puțin cunoscută, bine documentată, despre locul uciderii domnitorului, a pruncilor și a spatarului săi la Constantinopol.

Ziua execuţiei a fost 15 august, când Constantin împlinea vârsta de 60 de ani, iar creştinii sărbătoreau, ca în zilele noastre, “Adormirea Maicii Domnului”.

Domnitorul, împreună cu cei patru fii ai sai , Constantin, Stefăniţă, Radu, Mateiaş şi ginerele său, Enache Văcărescu, au fost obligaţi să meargă pe jos prin oraş până la locul de execuţie. Aceştia erau desculţi şi îmbrăcaţi doar în cămăşi. La eveniment au fost invitaţi să asiste şi ambasadori din Europa creştină. Domnitorul Constantin Brâncoveanu a ramas in istorie , incurajandu-I pe fii:

“Fiii mei, fiţi curajoşi, am pierdut tot ce am avut în această lume, cel puţin să ne salvăm sufletele noastre şi să ne spălam păcatele cu sângele nostru”.

Vizitat de domnia sa ,locul în care se păstrează parcă amprenta acelui timp, acriitoarea a simțit o durere cumplită la vizitarea lui. În momentul în care scriitoarea MARIANA POPA a citit “călăul i-a tăiat capul domnitorului, acesta fiind fericit că nu a cedat , trecând la religia musulmană”, ca o minune, a început să bată – de 40 de ori- clopotul mănăstirii, anunțând începerea slujbei de seară, vecernia.

După atingerea sufletelor prezente de spiritul locului,emoționantă și vibrantă, scriitoarea Nadia Urian- din Cristestii Ciceului, cunscuta pentru poveștile minunate scrise cu mult har, adunate din sate, a prezentat o altă scriere dedicată marelui domnitor Constantin Brâncoveanu, la fel de pătrunzătoare.

Călătorind prin bogatele sate , pictate parcă de renumiți pictori în culori de vara târzie, printre care cu boi, încrcate cu fân și vii încununate de rod, meri cu crengile atingând pământul , peri și nuci ce te imbiau, am ajuns la MĂNĂSTIREA BISTRIȚA .

Așezată în apropierea satului Bistrița din comună Costești – Vâlcea, pe valea pitorească a râului cu același nume, Mănăstirea Bistriţa este, de peste cinci veacuri, sălaș pentru moaștele Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul, cunoscut pentru minunile făcute credincioșilor locului și celor veniți de departe. Rugacini, treceri pe sub moaște, optimism și trăiri intense la atingerea raclei și sarutatea icoanelor Domnului IISUS, Maicii Domnului și celorlalți sfinți care ne priveau parcă dându-ne optimism, prin credință. Ctitorie a boierilor Craioveşti, Mănăstirea Bistrița datează din jurul anului 1490. Prima atestare documentară a mănăstirii se păstrează în „Hrisovul de danie” datat 16 martie 1494 aparțînând lui Vlad Vodă Călugărul. În anul 1497 marele ban Barbu Craiovescu a adus de la Constantinopol moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul (780-842).Există o frumoasă legendă în acest sens.

Am continuat drumul , printre stânci calcaroase, pe un drum de piatră, spre ATHOSUL ROMÂNIEI, Mănăstirea ARNOTA, aflată la 840 de metri înălțime, pe un drum destul de greu , dar superb, șerpuind într-un peisaj de vis, considerată unul dintre cele mai reprezentative monumente istorice și de artă religioasă din țară. Străjuind masivul Arnota, din peisajul pitoresc al Munților Capatanii, asemeni unui cuib de vulturi, Mănăstirea Arnota păstrează între zidurile sale mormântul lui Matei Basarab Vodă, evocând trăsăturile parcă întipărite în piatră ale acestui energic ctitor.

Aici am fost primiți cu multă căldură de maicile mănăstirii, care ne-au așezat la o masă românească, tradițională, cu sirop de frăguțe, vin de buturugă, borș de peste, aperitiv cu branzica , cârnăciori, șuncă etc., toate naturiste, din partea locului. Checul avea cel mai bun gust din lume.

Rugăciunile noastre au înseninat seara și ne-au apropiat de Dumnezeu…oricum, ajunsesem mai aproape, prin înălțime.

Și pentru aici, Ligya Diaconescu dăduse o tema de lucru- renumitului scriitor FLORIN ROMAN, a cărei scriere despre ctitoria lui Matei Basarab, despre domnitor și multe aspecte necunoacute desfășurate aici și trăite de domnitor ne-au purtat prin istorie și credință în vremuri și …vremi. Cunoscută ca o bună recitatoare și interpreta , scriitoarea Olimpia Sava din Galați a citit în biserica scrierea lui Florin, present alaturi de noi, biserica rezonând împreună cu sufletele noastre, păracă și sfinții ascultând cu emoție.

Toată această călătorie a fost filmată cu drona de specialistul în imagine Florin Ţene, de la DigiTV

A două zi, în 31 august,la CASA DE CULTURĂ CONSTANTIN BRÂNCOVEANU din Horezu s-au desfășurat manifestările de Ziua Limbii Române, După ce s-a tăiat o paglica cu tricolor de către doamna Ligya Diaconescu, primarul localitățîi, Nicolae Sărdaresu, Al. Florin Țene, președintele Ligii Scriitorilor Români , preotul Constantin Mănescu președintele LigiiScriitorilor Vâlceni, și scriitorii, cântăreții și ivitatii cuprinși în proiect, fiind primiți apoi cu pâine și sare de câteva fetițe de 9 anișori, în portul tradițional din zonă, frumoase costume populare , care ne-au încântat apoi, jucând călușarii.

Fetițele au primit daruri .

După ce a expus programul zilei, doamna Ligya Diaconescu a rugat primarul localitățîi, domnul SARDARESCU , care ne-a sprijinit în organizarea acțiunii , punând la dispoziție sala Casei de Cultură și sonorizarea , să ia cuvântul. Domnul primar a urat bun venit participanților și a vorbit despre localitatea pe care o păstorește, și câteva proiecte de viitor în domeniul turismului, menționând că localitatea Horezu are două obiective înscrise în UNESCO, lista patrimoniului mondial, CERAMICA DE HOREZU și MĂNĂSTIREA HOREZU.

Și directorul Casei de Cultură- Constantin Brâncoveanu a urat bun sosit participanților .

Apoi, scriitoarea Ligya Diaconescu a prezentat Antologia „Limba noastră cea română”, realizată de domnia sa la editura Olimpias, în format A4 , scrieri în versuri și proză a 51 de autori, cuprinși în două secțiuni, poezie și proză.

La secțiunea POEZIE au participat poețîi: MARIANA POPA, ADALBERT GYURIS, MELANIA RUSU CARAGIOIU, FLORICA CÂNDEA, GEORGE FILIP, GEANINA IOVANESCU, ȚÎȚînă NICA ȚENE, TEONA SCOPOS, CONSTANTIN IODAN, CARINA A. IENASEL, RODICA CALOTĂ, FLORIN T. ROMÂN,OLIMPIA SAVA, IONUȚ ȚENE, IONELA FLOOD, COSTINA ȘTEFĂNESCU, VASILE BELE, ELENA ALINA GRECU, CAMELIA FLORESCU,MARIA FILIPOIU,NICOLETA STAVARACHE, RODICA FERCANA, VIRGIL CIUCĂ, TEODORA IANTO, ANDREI POGANY, PETRUȚA FREUND, ILEANA CORNELIA NEAGĂ, CRISTINA MARIA NEGREANU, BIANCA GEORGIANA BELE, TEODORA COSMINA COLOJA, MARIA GIURGIU,MARIA BAHNAREANU,LIGYA DIACONESCU

La secțiunea PROZĂ: ALEXANDRU FLORIN ȚENE,TERESIA BOLCHIS TĂTARU, GINA AGAPIE ,CONSTANTIN BIDULESCU, ELENA BUICA, GHEORGHE PATZA,MAGDALENA ALBU,CORNELIU ZEANA,NADIA URIAN, VASILE SZOLGA,MADELINE DAVIDSOHN, MILENA MUNTEANU, ION PARAIANU,VOICHIȚA PALACEANU-VEREȘ,CONSTANTIN MĂNESCU, TUDOSIA LAZĂR,ANTONIA BODEA, DORA ALINA ROMANESCU.

Scriitorii au fost nominalizați.

Manifestările au continuat cu o frumoasă melodie folk cântată de ADRIAN BORCEA din ARAD.

Amfitrionul, sprijinul Ligyei Diaconescu în organizarea ZILEI LIMBII ROMÂNE în acest an, la Horezu , părintele Constantin Mănescu, președintele Ligii Scriitorilor filiala Vâlcea , a prezentat zona Horezu, mănăstirile și o adevărată lecție de istorie, menționând că domnia sa iubește tare mult istoria.

Apoi a prezentat cărțile Ligii Scriitorilor Vâlceni, nou apărute, cu ocazia Zilei Limbii Române, dar și a sărbătoririi a 10 ani de la înființarea Ligii Scriitorilor Vâlceni , Antologia scriitorilor vâlceni și Revista Memoria Slovelor, a cărui redactor- șef este scriitorul bibliotecar Ilie Fârtat. Parintele a mentionanat că revista a fost fondată de scriitorul Petre Petria, plecat dintre noi.

A urmat Gheorghe Carbunescu, care a lansat un CD de romanțe intitulat “TATA’, romanțe pe muzică compusă de domnia sA, pe versurile unor scriitori.

Președintele Ligii Scriitorilor Români, Al. Florin Țene a vorbit despre importanta sărbătoririi limbii române , amintind că este , a fost și va fi alături de DOAMNA SCRISULUI ROMÂNESC, așa cum a numit-o în urmă cu doi ani pe Ligya Diaconescu, menționând că aceasta, pe lângă faptul că este un bun scriitor și jurnalist , este un organizator de excepție a întâlnirilor scriitoricești, reușind să reunească întotdeauna, scriitori, oameni de cultură, artiști de peste mari și țări, din Canada, Australia, UȘA, Germania, Anglia, Spania, Italia etc., subliniind că o face din propriul buzunar, fără fonduri primite de undeva și aceste reuniuni , deosebite, în care toți cei prezenți se simt minunat, nu vor putea fi vreodată uitate. Domnul Al. Florin Țene a prezentat noile sale proiecte, a recitat din creațiile proprii și a înmânat doamnei LIGYA DIACONESCU, cea mai înalta distincție a LIGI SCRIITORILOR ROMÂNI – TABLETA DE AUR A LIMBII ROMÂNE. Domnia sa a început discursul – recitand o poezie dedicate Ligyei Diaconescu.

Un adevărat spectacol s-a desfășurat pe scena Casei de Cultură din Horezu, momentele muzicale alternând cu creațîi literare minunate, poezie și proză, ale autorilor prezenți.

Au lansat cărți și au citit din creațiile lor și scriitorii cuprinși in proiect.

Un moment deosebit ne-a oferit poeta MARIANA POPA din Brașov, redactorul șef al redacției CULTURĂ a revistei fondate de Ligya Diaconescu, româno-canado-americană – STARPRESS- vâlcea-turism.ro, care a lansat cartea NIHIL SINE DEO, recitand două poezii. Aceasta a prezentat și două cronici despre creațiile literare ale Ligyei Diaconescu, semnate de renumițîi critici literari GHEORGHE NOVAC și MIRCEA DOREANU. Totodată, a vobit și despre ANTOLOGIA – AMINTIRI DE SECOL XX, STARPRESS 2018, editura Olimpias-Galați, realizată de Ligya Diaconescu, cu scriitori de origine română de pe toate meridianele, menționând numele participanților în carte, (această antologie fiind tematică, scrierile au fost doar despre întâmplări din secolul xx, “ cozi la carne – pentru “frații Petreus”, aglomerația din autobuze, caltorii îmbulzindu-se , mergând pe scările acestora , apă caldă restricționată -după program, programul Tv, doar două ore pe zi, funcțiile …doar pe criteria politice dar și frumusețea peisajelor, nedistruse de mâna omului, iubirile adevărate, fiorul atingeii de mâna etc.}.

-Melania Rusu Caragioiu din Montreal , Canada – redactorul-șef al redacției culturale Montreal,despre viața căreia s-a turnat un film în Canada în urmă cu câțiva ani ne-a încântat cu glasu-I dulce și suav , recitând; În urmă cu doi ani, poeta Melania Rusu Caragioiu a participat și la Ziua Limbii Române pe care Ligya a organizat-o la SÂMBĂTA de SUS , cu sprijinul poetei Mariana Popa și a soțului său Ovidiu Popa. Domnul Ovidiu ne-a încântat atunci și cu un superb foc de tabăra, la poale de Făgăraș, în curtea sa, unde s-a cântat, s-a dansat și doamna Melania a interpretat în limba franceză melodii ale cântăreței Edit Piaf, alăturându-i-se și fiind secondată de o altă poetă, prezentă la toate întâlnirile noastre, profesoara de franceză Rodica Calotă, din Tg. Jiu. Doamna Melania a mărturisit că nu a mai cântat de peste 40 de ani, doamna Rodica adăugând…”nici eu, de peste 10 ani”.

-poetul GEORGE FILIP, redactorul șef al redacției culturale a Revistei STARPRESS- Canada, -poet total- cum îi place să se intituleze, care a scris un număr de peste 50 de cărți și cu care Ligya a realizat în urmă cu 12 ani, primul concurs internațional de poezie și proză, a citit cu ocazia acestei sărbători un poem impresionant, dedicat LIGYEI DIACONESCU. Ligya a complotat în urmă cu câțiva ani cu primarul TUZLEI – CONSTANȚA , ca scriitorul să fie desemnat cetățean de onoare al Tuzlei. Sufletul său a vibrat de o mare bucurie atunci, venit la marea cea mare, Marea Neagră ca și acum, prezent printre prieteni de suflet, creatori de frumos. Domnia sa organizează în Montreal, minunate întâlniri culturale, de ziua marelui poet Mihai Eminescu, soția sa Maria , făcând mulți cozonaci și sute de sarmale, ducându-le la biserică , pentru a face parastas lui Eminescu dar și celor dragi plecați din families și prietenilor. George Filip duce țuiculiță pregătită cu mâinile sale, vinisorul, la fel, după slujba , enoriașii și prietenii savurând bucatele în recitări de poezii, muzică, proză. Că “așa-i romanul”

-Scriitoarea OLIMPIA SAVA, director al editurii Olimpias Galați (prin care Ligya Diaconescu realizează mai toate cărțile) a prezentat cartea sa recent apărută citind din ea dar și ANTOLOGIA bilingvă ROMÂNĂ-ENGLEZĂ (a două ediție)- realizată de scriitoarea LIGYA DIACONESCU, amintind că Ligya a realizat antologii bilingve anual, în română-engleză, română-franceză, română-germană, română-spaniolă, română-italiană, română-greacă, română-rusă, în prezent lucrând la cea în română-turcă dar intenționând să realizeze și antologii bilingve în română- arabă, chineză, japoneză etc., pentru ca scriitorii români să poată fi cunoscuți și în alte țări, de vorbitori în alte limbi. O minunată surpriză i-a făcut LIGYEI Diaconescu, înmânându-i o DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ acordată LIGYEI – în cadrul FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL AL CĂRȚII – AXIS LIBRI GALAȚI, ediția a x-a, din partea BIBLIOTECII V.A. URECHE GALAȚI, semnată de directorul acesteia, prof. dr.ILIE ZANFIR.

-Scriitorul ADALBERT GYURIS din Augsburg, GERMANIA, colaborator STARPRESS Germania, publicist , rebusist , poet , artist plastic, a vorbit despre importantă păstrării nealterare a limbii române, traduceri și scrierile sale, menționând că se simte tare bine în mijlocul celor prezenți și că de câțiva ani buni a avut o colaborare deosebită cu Ligya Diaconescu, aducând și mulțumiri părintelui Mănescu pentru prima zi petrecută la Horezu, vizita la mănăstiri , unde, spiritualitatea s-a îmbinat cu inspirația, urmând noi creații literare minunate.

-Poeta – RODICA Calotă din Tg. Jiu a prezentat o carte de haikuuri, amintindu-i Ligyei că mai are de realizat antologii bilingve, inclusiv în română- japoneză, originea poemelor prezentate fiind în această țară.

-NADIA URIAN- din Cristestii Ciceiului- o remarcabilă scriitoare de povești culese de prin satele din zona sa a prezentat o nouă carte de povești. Un remarcabil cadru didactic, duce mai departe tradițiile populare, educand copii în acest sens și realizând frumoase momente de muzică și jocuri populare. Și domnia sa este prezent ă în fiecare an la întâlnirile de ZIUA LIMBI ROMÂNE organizate de Revista STARPRESS, în colaborare cu Liga Scriitorilor Români.

-Ne-a încântat cu vocea și frumusețea sc, CAMELIA FLORESCU, un nume al muzicii ușoare românești dar și o poetă de o sensibilitate marcantă, ridicând lumea de pe scaune, dansând cu toții la momentele sale muzicale.Este prezența în antologiile și proiectele STARPRESS și deși invitată la Ziua Limbii Române din Chișînău – a spus că anual va veni la întâlnirile noastre de suflet, STARPRESS fiind de acum o adevărată familie, așteptând an de an să ne vedem cu drag și dor , să depănăm amintiri, să ne confesam.

-MARIA BRADEAN din ARAD de 15 ani, ne-a cântat Dumnezeiește PRICESNE, cu vocea-i de privighetoare, voce Îngerească. Prezentă și la Moneasa, îndrăgită de membrii familiei STARPRESS , mama sa, cea care a însoțit-o, împreună cu tatăl, a afirmat că Maria a venit cu mare drag la sărbătoarea noastră, renunțând chiar la câteva zile de vacanță, plecând mai devreme din Grecia.

-O altă lansare de carte și un nume cu rezonanță în scrisul românesc – a fost FLORIN ROMAN din Arad, amfitrionul nostru de la întâlnirea de anul trecut a sărbătorii, desfășurată trei zile la Moneasa, un prieten adevărat, un sprijin desăvârșit.

-Prozatoarea TUDOSIA LAZĂR din Ivești-Galați a prezentat o carte de suflet dar și cartea LIGYEI DIACONESCU , apărută de ziua copilului, CĂRTICICĂ PRICHINDEILOR, vorbind despre necesitatea apariției cărților pt. copii și rolul lor în educația acestora.

-De la Arad a venit chitaristul ADRIAN BORCEA, cu o voce caldă și un vast repertoriu, tatăl sau cântând în cenaclul Flacăra , cenaclul lui Adrian Paunescu, el continuând tradiția. A afirmat că s-a simțit tare bine”doar oameni faini și de calitate” și că va veni și anul viitor, fiind prezent și anul trecut la Moneasa

-Îndrăgitul cântăreț vâlcean de muzică populară MIHAI SIMA a cântat câteva melodii de suflet, prezent și el în mai multe proiecte STARPRESS, realizate în colabrare cu Liga Scriitorilor Români .

-MARIN MITROESCU , vâlcean, a cântat la câteva instrumente din cele 20 la care cânta, prezentându-ne…drâmba, ocarina, fluierul etc.

-MARIANA DUȚĂ a cântat “ mult e dulce și frumoasă limba ce-o vorbim”, Domnia sa organizează frumoase întâlniri pentru copii și nu numai și a înființat un ansamblu de cântec și dans popular , prin ONG-ul Rosini, organizand de Ziua COPILULUI, un frumos specatacol pentru copii în Parcul Mircea Cel Bătrân- din centrul municipiului Rm.Vâlcea, împreună cu Revista STARPRESS, directorul acesteia, LIGYA DIACONESCU care a lansat cu această ocazie” CĂRTICICĂ PRICHINDEILOR,” pe care a înmânat-o cu drag tuturor copiilor prezenți.

Revista STARPRESS a înmânat diplome de excelență pentru ACTIVITATEA LITERARĂ și diplome de excelență – IUBITOR AL CULTURII.

Apoi a ăruit premiile câștigătorilor concursului internațional de poezie și proză – CENTENARUL UNIRII, STARPRESS 2018.

Președintele Ligii Scriitorilor, AL. FLORIN ȚENE a dăruit diplome scriitorilor talentați , LIGYEI DIACONESCU înmânându-i în prima parte a manifestării , TABLETA DE AUR A LIMBII ROMÂNE.

-Deși nu a putut fi prezentă la eveniment, scriitoarea IONELA FLOOD din Londra, MAREA BRITANIE, președinte al Asociației ROMÂNCA – a trimis carți cu creații personale – poezii – si diplome de onoare pentru scriitorii Mariana Popa, Constanța Triță și Costi Triță și diplome de excelență scriitorilor Ligya Diaconescu, Al. Florin Ţene, preot Constantin Mănescu, Florin T. Roman și Andradei Victoria Diaconescu.

-Ansamblul de cântece și dansuri populare- STELUȚE BRÂNCOVENE din Horezu , câștigător a numeroase premii naționale și internaționale a prezentat cântece și jocuri populare și ceea ce e inedit, câteva fetițe de 8 anișori au dansat “Dansul călușarilor” , dans care vine din negurile timpului, fiind de origine precreștină. Dansul a fost legat că origine și de străvechiul cult al Soarelui. Dansul Călușarilor se practică în sudul țării, dar și în Moldova de Rusalii. Cu toate că de Rusalii se sărbătorește Pogorârea Sfântului Duh, românii i-au asociat acestei sărbători și semnificații magice. De Rusalii se sărbătorea în trecut Rozalia, sărbătoarea trandafirilor.

Sonorizarea evenimentului s-a făcut cu sprijinul preotului ANA CRISTIAN din GOVORA, care a cântat la orgă, incantandu-ne cu vocea și la SERATĂ LITERARĂ care a avut loc începând cu ora 20,30 pe terasă pensiunii SIVA, și s-a desfășurat până spre dimineață.

În încheierea amplei manifestări din 31 august, Al.Florin Ţene a dat citire mesajului adresat participanţilor cu ocazia Zilei Limbii Române de la Horezu “, scris de scriitorul Ion I. Părăianu, present în sală.

La masă festivă și la Serată Literară, mic dejunuri și prânz, oaspeții s-au îndulcit cu produse delicioase , cozonaci cu ciocolată, nuca, checuri și cornuri, donate de firma BOROMIR, prin directorul acesteia, sufletistul om, iubitor al culturii DINEL BOROMIZ, un creștin adevărat, ctitorul Mănăstirii Boia.

Traversând Munţii Carpaţi spre Făgăraş, pe un drum forestier, între păduri de brazi şi stejari, departe de zgomotul civilizaţiei, pe valea pârâului Boia, în comună Câineni din jud. Vâlcea, se află Mânăstirea Boia: o mânăstire de măicuţe, cu hramul Acoperământul Maicii Domnului. Mânăstirea se află la 61 km de Rm. Vâlcea.

Acest sfânt lăcăş a fost ridicat cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Gherasim, Episcopul Râmnicului, în anul 2005, fiind cea mai tânără ctitorie monahală din judeţul Vâlcea, de către protosinghelul Iustin Pârvu, stareţul Mânăstirii Petru Vodă, judeţul Neamţ şi Nicolae Boromiz şi Gheorghe Ureche din satul Grebeşti, la cererea şi cu sprijinul credincioşilor din zonă.

Liniştea şi frumuseţea locului parcă îţi taie respiraţia…

Mulțumim domnului Dinel Boromiz și cu această ocazie!

Mulțumim și părintelui ANA CRISTIAN din GOVORA, care a sigurat sonorizarea la Casa de Cultură și la SERATA LITERARĂ, susțînând și un minunat recital la orgă.

Și cum așchia nu sare departe de trunchi, fiul său ANA EDUARD GABRIEI, elev în clasa a VI-a, la Colegiul Național Matei Basarab din RM.VÂLCEA, anul 4 – saxofon , și la Școală Populară de Arte din Tg. Jiu, a cântat la saxofon împreună cu prietenul său, BUGA GEORGE ALEXANDRU- elev în clasa a Vlll-a la Liceul Constantin Brâncoveanu din HOREZU și în anul IV- saxofon la Școală Populară de Arte din Tg. Jiu.

SERATA LITERARĂ – de ZIUA LIMBII ROMÂNE s-a desfășurat cu muzică, dans, poezie ,jocuri populare, voie bună , participanții, peste 100, savurând produse tradiționale românești și nelipsitul vin de buturugă dar și țuiculiță de prună.

-Au susținut recitaluri CAMELIA FLORESCU, GHEORGHE CĂRBUNESCU , ADI BORCEA și ANA CRISTIAN.

-Două micuțe recitatoare, ANASTASIA ȚENE din Cluj Napoca,în clasa a lll-a si MARIA ELENA DIACONESCU din Arad, din clasa a lll-a , recitând din poeziile LIGYEI DIACONESCU din CĂRTICICA PRICHINDEILOR.

Televiziunea VlL. 1 a filmat și mediatizat evenimentul.

