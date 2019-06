« PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE | Principal

Fărcăşan Maria Daria, clasa a V-a B

Joi, 6 iunie 2019, de Înălţarea Domnului şi Ziua Eroilor, la monumentul dedicat eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale au fost depuse trei coroane de flori din partea: Primăriei şi Consiliului Local Mireşu Mare, a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „George Pop de Băseşti” şi a cadrelor în rezervă de la SRI Maramureş, în cinstea eroilor din comuna Mireşu Mare.

Noi elevii Şcolii Gimnaziale am decis să pregătim un program artistic în memoria eroilor care au murit jertfindu-se pentru ţară şi popor. Plini de emoţii am pornit fericiţi spre monumentul dedicat eroilor, ne-am aşezat în rânduri, în faţa monumentului, iar după ce preoţii au făcut o scurtă Liturghie de comemorare, a venit momentul nostru. Toţi ochii erau aţintiţi asupra noastră, am recitat şi cântat cu însufleţire şi totul a decurs cu bine.

Abia aştept anul următor să pregătim un program şi mai bogat! Cinste, glorie înaintaşilor noştri care au făcut posibil să trăim liberi astăzi!

Şcoala Gimnazială Mireşu Mare

