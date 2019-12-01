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Editura Verbaniana, apariţii:
de Radu Botiş | Decembrie 1, 2019
Autorii prezenți în „ISTORIA LITERATURII ROMÂNE CONTEMPORANE 2019 – O VIZIUNE ÎN ACTUALITATEA LITERARĂ ROMÂNEASCĂ”, în ordine alfabetică
1. CAROLINA BALDEA
2. VALENTINA BECART
3. CONSTANTIN BIDULESCU
4. VIOREL BIRTU – PÎRĂIANU
5. RADU BOTIȘ
6. ERMIL BUCUREȘTEANU
7. LIVIA CIUPERCĂ
8. CORNEL C. COSTEA
9. IOAN CULCEA
10. MIHAI ANDREI DINU
11. MIRELA DUMA
12. DORIN DUMITRU
13. CAMELIA FLORESCU
14. ROXANA GALAN
15. MIHAELA MIRCEA
16. NICOLAE NISTOR
17. CORINA LIGIA PĂTRAȘCU
18. TEODOR SĂRĂCUȚ- COMĂNESCU
19. ELENA SPIRIDON
20. GABRIEL TODICĂ
Autorii prezenți în „ENCICLOPEDIA SCRIITORILOR ROMÂNI – 2019”– în ordine alfabetică:
1. CAMELIA ARDELEAN
2. VIOREL BIRTU – PÎRĂIANU
3. RADU BOTIȘ
4. IURIE BRAȘOVEANU
5. ERMIL BUCUREȘTEANU
6. ANA MARIA CHIȚU
7. LIVIA CIUPERCĂ
8. CORNEL C. COSTEA
9. NICOLAE CREPCIA
10. MIHAELA DĂNILĂ
11. MIHAI ANDREI DINU
12. MIRELA DUMA
13. DORIN DUMITRU
14. CMELIA FLORESCU
15. ROXANA GALAN
16. AURORA LUCHIAN
17. MIHAELA MIRCEA
18. NICLOAE NISTOR
19. CORINA LIGIA PĂTRAȘCU
20. NUȚICA PĂUNESCU
21. MIRELA PENU
22. ION PIȚOIU
23. TEODOR SĂRĂCUȚ- COMĂNESCU
24. GABRIEL TODICĂ
FELICITĂRI TUTUROR!
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