Vasile BELE

VASILE BELE – PREMIUL III la CONCURSUL METAFORE ANA PODARU (IN MEMORIAM), BUCUREȘTI… Clar, că sunt un gânditor! ,,Mulțumesc!”, pentru că mă mai întrebi! Tu, drag prieten ,,feisbuc”, mă mai întrebi… și nevastă-mea, și fiică-mea, și fiu-miu, și soacră-mea… Clar, azi am chef de glume! A fost o duminică așa de frumoasă, cu soare, cu vreme frumoasă, cu cer senin, cu mai puțin facebook, (este totuși duminică!), și, mulțumesc lui Dumnezeu, că se termină tot cu bine, cu frumos, cu vești bune! Chiar bune, rău! (v-am spus că am chef de distracție!). Deschid feisbucu’ și ghiciți? Surpriză totală…! Maximă…! Super…! Pe lângă faptul că aveam câteva zeci de apeluri pierdute (fix 23!), ,,un sac” de mesaje pe ,,uațzap”, și încă ,,o remorcă” de mesaje, aici, pe facebook! Asta e în fapt o zi (ups! de fapt doar o jumătate de zi), din viața mea, dar nu mă plâng! Rezist! Aaa… Am uitat mesajele prietenilor de pe messenger (aici e ,,fără număr”!). Până aici a fost doar o simplă și modestă introducere! Haideți să intrăm totuși în amănunt, în esență. Scopul acestui eseu este de fapt o mare bucurie pe care o trăiesc și neapărat vreau să v-o împărtășesc și Dumneavoastră, celor câteva mii de prieteni virtuali. Am primit lista cu rezultatele concursului METAFORE – ANA PODARU (IN MEMORIAM), la care am participat cu poezie și… surpriză maximă, (fiind vorba despre lista câștigătorilor), mă simt onorat să fiu printre PREMIAȚI sau PREMIANȚI cu PREMIUL III, după poetul RADU BOTIȘ – PREMIUL II, tot maramureșean de-al nostru. Mă onorează și mă bucură acest fapt, și cu toată modestia, pot spune că ÎNCEP SĂ FIU BUNICEL!!!! Felicitări tuturor celor care sunt premia(n)ți! Felicitări organizatorilor! Un mare și din suflet MULȚUMESC, juriului pentru acest onorant premiu. Este vorba despre: (sora marelui poet N. LABIȘ) – MARGARETA LABIȘ, (scriitor, editor de cărți și reviste) – GEORGE TERZIU și, nu în ultimul rând, (prof. critic și istoric literar) – IONEL NECULA. După citirea listei cu cei premiați, realizez un lucru minunat și care mă onorează. Nu repet povestea cu ANTOLOGIA DE POEZIE ȘI PROZĂ OPREȘTE-MĂ, LA TINE, MARAMUREȘ! OPREȘTE-MĂ, ÎN TINE, ANOTIMP! care se află în curs de apariție, tocmai pentru a nu mai da ,,apă la moară”, vorba românului, unor prieteni cărora nu știu cum să le înțeleg unul dintre mesaje. Este ceva gen ,,chioreanule vestit, cu antologia mult lăudată, dar încă needitată”… (ceva asemenea), dar VREAU SĂ PUNCTEZ UN SINGUR AMĂNUNT, (modest), am spus că numărul participanților în acest volum antologic a depășit 50. Și aici intervine domnul V. Bele (în speță eu!), punctând că dintre acești peste 50 de participanți antologați, 8 (opt, da! Nu e greșit nimic!), sunt în lista cu participanți/premiați la acest CONCURS METAFORE ANA PODARU! Sunt mândru și nu mă rabd să nu mai repet odată FELICITĂRI NOUĂ! FELICITĂRI TUTUROR! Este vorba despre următorii prieteni (și în acest moment mă bucur mai mult pentru ei, și premiul lor, decât pentru premiul meu. Eu mă bucur odată în plus și pentru antologie, credeți-mă!): IONICA BANDRABUR – (pupici și îmbrățișări), RADU BOTIȘ (locul 2), urmez VASILE BELE (loc 3), EMIL MIRCEA NEȘIU (Oradea premiul l, poezie filozofică), ANDREI OVIDIU BACIU (Oradea – premiul ll, poezie filozofică), NADIA URIAN (Bistrița, premiul l, poezie modernă), FLORENTINA DANU (Brașov, premiul lll, poezie neorealistă) și prof. LILIANA ROIBU (Piatra Neamț, premiul lll, LUMEA IUBIRII). CU PREȚUIRE ȘI RESPECT, dragi prieteni, mă bucur că ați ales acest drum. Și tot în lista premianților, se mai face rostire la cronica acestui concurs, cu specificarea numelor celor din Antologie, care vor fi publicați și în revistele: CERVANTES, CALIGRAF (sub egida USR), DESTINE LITERARE (Montreal, Canada), ANTARES (sub egida USR), și POEZII PENTRU SUFLETUL MEU (Montreal, Canada). Să mai zică cineva că nu suntem mondiali! Deocamdată atât! Așteptăm, în schimb, vremuri mai bune, să ne adunăm și să ridicăm cupe! În cinstea cititorilor dar și a noastră, că merităm! Zice cineva altfel? Seara plăcută… A mea, garantat este! Îți mulțumesc, Doamne, pentru toate aceste bucurii! Dă-ne sănătate și putere, să trecem prin toate cele ce sunt în lume, să ne putem vedea cu bucurie, plini de fericire, cu cititorii noștri!

