La classifica del Premio Letterario Internazionale “PAGINE D’ORO DELLA POESIA ITALIANA 2019″

La Classifica del Premio Letterario Internazionale ”PAGINE D’ORO DELLA POESIA ITALIANA 2019”.

Sono stati registrati 763 partecipanti: autori italiani e stranieri.

Premio della Casa Editrice CentoVerba e del Presidente della Giuria

con titolo di Eccellenza:

Valeriu DG Barbu (Roma) – Piove

Radu Botiş (Romania) – Sovranità del bene

Vincitore assoluto – con titolo di Eccellenza

Giuseppe D’Agrussa (Palermo) – Il respiro del tempo, passato, presente e futuro

Premio Della Critica Letteraria – con titolo di Eccellenza

Angi Melania Cristea (Romania) – Le decimali della luna

Premio Speciale della Giuria – con titolo di Eccellenza

Barbara Calcinelli (Bologna) – Luce che mi porgi, Di notte

1° Premio – con titolo di Eccellenza – ex aequo

Stefano Giuseppe Scarcella (Gallipoli – Lecce) – L’imperfezione

dell’essere speciale

Duma Mirela (Mercatello Sul Metauro – PU) – L’ultima cena

2° Premio – con titolo di Eccellenza – ex aequo

Elenia Stefani ( Brescia) – Paradiso Presena

Alexandra Firita ( Firenze) – Mi siedo qui

Armando Patrito (Torino) – L’orizzonte degli eventi

3° Premio – con titolo di Eccellenza – ex aequo

Silvia Parmigiani (Modena) – La fiamma della vita

Gianpaolo Cono (Napoli) – Aspettative

Daniela Forcos (San Paolo Bel Sito – NA) – Ma il cielo non mi risponde

Diodati Emilia (Spezzano Albanese – CS) – Mi nutro di sogni

4° Menzione D’Onore – con titolo di Eccellenza -ex aequo

Adriano Viola ( Roccanova – PZ) – Semi di sogni

Matteo Shermadhi (Brescia – BS) – I singhiozzi della giungla e i ruggiti

dei serpenti

Giuseppe Fantauzzi (Anguillara Sabazia – RM) – Mistero e realtà

Matilda Balboni (Alberone di Cento – FE) – Naturalmente

5° Menzione D’Onore – con titolo di Eccellenza -ex aequo

Margherita Bianco (Palermo) – Carezze nell’anima

Lucia Lo Bianco (Palermo) – Ti aspetto dentro i fiori

Potito Guadagno (Torino) – Ancestrale melodia

Rita Coda (Sadali – SU) – Calderone delle doppiezze

Marco Barbieri (Reggio Emilia) – Sbiadita

6° Menzione D’Onore – con titolo di Eccellenza -ex aequo

Giorgia Esposito (Roma) – Incanto d’amore

Silvia Favaretto (Venezia) – Oltre la notte della terra

Alessandra Ferrari (Roma) – Tra le margherite

Alessia Fragassi ( Sant’Angelo – Pescara) – La mia bussola

Massimo Del Zio (Paris, France) – Tramonto

7° Menzione D’Onore – con titolo di Eccellenza – ex aequo

Flavio Tamiro (Calco – LC) – Non tu

Regina Loredana Pozzo ( Majano – UD) – Parlando d’amore

Osvaldo Crotti (Almenno S. Bartolomeo – Bergamo) – Maledizione

Rita Cassani (Argenta – FE) – Al risveglio

8° Menzione D’Onore – con titolo di Eccellenza – ex aequo

Leonardo Sterni (Trento – TN) – A te

Marco Di Carlo (Cassino – FR) – Aurora

Giovanni D’Alessandro (Lugo RA) – Perduto amore

Francesco Bassanelli (Premolo – BG) – Tace

Gianni Martinetti ( Cavallirio – NO) – Forme corrose dai venti

9° Menzione D’Onore – con titolo di Eccellenza – ex aequo

Cesare Nisi ( Ascoli Piceno) – Italia

Angela Orazietti (Rimini) – Al capannone

Davide Giorno ( Agropoli – SA) – Santiago

Deborah Valenti (Augusta – SR) – Eterno cuore di madre

10° Menzione D’Onore – con titolo di Eccellenza -ex aequo

Elisabetta Liberatore (Pratola Peligna – L’Aquila) – All’alba

Magazzù Gregorio (Palmi – RC) – La vita in un pugno

Luca Venturi (Vergato – BO) – Il vicebrigadiere salvo d’acquisto

Valicenti Giulia ( Milano) – Un paese

Gabriele Vigilante ( Marano di Napoli – Na) – Senza titolo

Premi Speciali – con titolo di Eccellenza – ex aequo

Roberto Collari (Lanusei) – Divenire

Burgio Guido (Palermo) – Siciliano

Ciro Cafforio (Grottaglie – TA) – L’ultima carezza

Alessio Romanini (Viareggio – LU) – Gemito imbroglione

Ginevra Puccetti (Porcari – LU) – Cetra e canto

Asia Venuto ( BO) – Senza titolo

Felicia Morabito (Reggio Calabria) – Ritorna da me

Mario Russo (Caserta – CE) – Il tutto

Luigi Belviso (Cerignola – Foggia) – Sono parole non dette

Elena Denisa Alexandru (Monteleone Sabino – RI) – I noccioli delle

ciliegie di maggio

Mario De Ruberto (S. Cipriano Picentino – SA) – Amore nell’Arno

Stefania Negrini (Bologna) – Memorie

Tersa Stringa (Bollate – Milano) – Gene in fuga

Premi Speciali – con titolo di Eccellenza per poesia in dialetto – ex aequo

Filippo Favia (Bari Palese – BA) – La Patana Despettòse(vernacolo barese)

– La patata dispettosa

Angelo Cataldo ( Castelvetere sul Calore) – O’ ‘mmale malamente

– Il maligno

Emanuela Ferrari (Roma) – Er Galantuomo(dialetto romanesco)…

-Il Galantuomo…

Diploma di Merito – con titolo di Eccellenza

Liborio Rosario Lubrano (Pozzuoli – NA) – La porta dell’amore

Rosario La Greca (Brolo – Messina) – Una luce accesa nel mondo

Sonia D’Alessio (Sarno – SA) – A me

Alessandro Pizzati (Bagnolo San Vito – MN) – Vecchio

Alessio Baroffio (Rescaldina – MI) – Incontri

Marco Loria (Roma) – Con l’aquilone

Alessandro Venuto (Milano) – senza titolo

Angela Petrone (San Nicola La Strada – CE) – Naufragio

Nina Giordano (Roma) – Per le vie di Benin

Federico Digilio (Cavaria con Premezzo) – senza titolo

Stella Diluiso (Firenze) – Tu non hai un’anima

Antonello Padedda (Capannori – LU) – L’alba di un nuovo giorno

Giacomo Pauletta (Sarzana – SP) – Levate l’ancora

Giovanni Stagno (Pianella – PE) – L’arcobaleno

Oskar Gallinaro (Roma) – Pettirosso sul ramo

Lorenzo Di Biagio (Roma) – Per Andrea

NOTIZIE:

Nelle prossime due settimane ogni autore riceverà – tramite e-mail – la classifica e il diploma in pdf (stampabile) e foto(jpg).

L’antologia verrà probabilmente dalla tipografia alla fine di Giugno – a seconda del carico di lavoro della tipografia.

