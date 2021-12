PERSONALITĂȚI ALE LITERATURII CONTEMPORANE,,SINCERUS VERBA”,VOLUMUL VI (în curând)

« LANSAREA NUMERELOR 8-9 ALE REVISTEI „MĂRTURII MARAMUREȘENE” | Principal

Decembrie 12, 2021

VEȘTI BUNE,ANTOLOGIE DE TEXTE. RECENZII DE CĂRȚI – PERSONALITĂȚI ALE LITERATURII CONTEMPORANE. SINCERUS VERBA – VOLUMUL VI

Vasile BELE

Motto:,,Actul creației nu poate fi oprit și aceasta nu poate decât să justifice faptul că noblețea sufletească a celor prinși în mrejele scrisului este cu totul și cu totul aparte. Suflete sensibile dăruite aproapelui, suflete peste care tronează ideea înfăptuirii binelui necondiționat. Realizarea unei astfel de lucrări, precum cea de față, implică înainte de toate dăruire, timp, lecturarea unor creații pentru ca, mai apoi, toate acestea, într-o armonioasă conlucrare, să adune, precum într-un buchet, ceea ce au mai frumos de dăruit acești frumoși visători pentru care muza inspirației devine parte integrantă a e-ului lor. Un proiect îndrăzneț concretizat până acum în cinci volume care însumează un total de peste 2ooo de pagini iar acum acesta, al șaselea, vine și întărește faptul că și în Maramureș creatori și iubitori de cuvânt, de cultură, își aduc și ei contribuția. „Vinovați″ pentru acest demers nu sunt alții decât Vasile Bele, Gelu Dragoș precum și Nelu Danci, urzitori de vers, iar mărturia aceasta a lor nu va rămâne, cu siguranță doar în spațiul maramureșean”. (Radu Botiș)

Iată, dragi prieteni, cum arată cuprinsul acestui volum antologic (VI):Limba română – chivotul neamului meu (Radu Botiș) … // Secțiunea autori / volume:Costel Avrămescu, Trepte de apă … // Mioara Baciu, Dincolo de vise … // Ionica Bandrabur, Din jurnalul unor tabere literare … // Doina Bârcă, Poemele dorului … // George Rîurel Bălan, Un optimist incurabil în timpul pandemiei … // Vasile Bele, Tăcerea din lacrima albastră … // Violeta Bobocea, Prin gara speranțelor … // Grigoraș Ciocan, Viață trecătoare – de la tinerețe până la bătrânețe … // Marieta Coman, Ecouri albe din priviri de smaralde … //Nelu Danci, Iubirea ca o poezie, poezie ca iubire … // Gelu Dragoș, Semnale editoriale. Articole. Eseuri. Impresii … //Victoria Furcoiu Bunica, Scrieri nemuritoare în versuri … // Paulina Georgescu, Îmi aud iarna … // Toma Gross Rocneanu, Rivulus Dominarum. Râul Domnițelor – jurnal, epigrame și catrene … //Vasile Hatos, Întâlniri cu Dumnezeu … // Eudochia Lauruc, Cântări și poezii creștine … // Romulus Moldovan, Pod de cuvinte … //Vasile Morar, O sută și una de poezii (… // Olimpia Mureșan & pr. Ilie Bucur, Gânduri prin cuvânt și … poezie … // Nastasica Popa, Gânduri indamine … // Luminița Postolache, Buchet de nestemate … // Leliana Rădulescu, Clepsidra iubirii … // Mircea Spiridon, Cartea vieții (manuscris) … // Angelica Vele, Poezii creștine – înspre inima cititorilor … // Maria Tomița Corini, Snop de raze aurii …//Al. Florin Țene, Aventurile ideilor printre metafore … // Secțiunea Recenzii – In memoriam Ioan Voicu, Un trubadur întârziat … // Nicolae I. Petricec … // Ionel Sima – Un moment cultural de excepție … // Ligya Diaconescu – In memoriam „Doamna Limbii Române” și 31 august 2021 – Ziua Limbii Române … // Secțiunea Recenzii antologii literare … // Antologia Universum, vol. V … // Antologia Prefix 050 … // Antologia Prieteniei, vol. 5 … //Secțiunea Recenzii reviste literareRevista „Luceafărul de vest” … // Revista „Vip seniorii” … // Revista „Mărturii maramureșene” … // Revista „Amprentele sufletului”, nr. 2 … //Secțiunea – Născuți în zodia cântecului Cântecul și interpretul: Mărioara Pop – Țara Lăpușului … //Secțiunea Diverse:Vasile Bele, Jurnalul unei tabere literare. Bran 2021 … // Vasile Bele. Jurnalul unei tabere literare. Alba Iulia 2021 … // Daniela Vîlceanu, Despre prietenie în slujba cuvântului … //Vasile Bele, Poezia din spatele unei povești … // Ionica Bandrabur, Tăcerea din liniști … // Vasile Bele, Vreți să vorbim despre prieteni și prietenie? … // Daniela Vîlceanu, Tabăra literară de la Dunavăț … // Mulțumim, Editurii Mircea cel Bătrân, Băile Olănești, Vâlcea, pentru deschiderea și colaborarea existentă. Mulțumim, editor Puiu Răducan! Sperăm, drag prieten, să reușim în proiectul nostru, așa cum am planificat! Doar să ni se permită… și fac aluzie la situația epidemiologică existentă și la restricțiile impuse în acest sens. Să se ridice restricțiile și să se termine odată cu toată prostia asta, o mascaradă! Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru că susțineți acest proiect, așa cum l-am conceput. Iată, suntem, la al șaselea volum, mulțumind lui Dumnezeu! Dacă sunt doritori care vor să intre în posesia acestor volume (V și /sau VI) o să vă anunțam când vom intra în posesia acestora, apoi coletele și expedierea acestora!

Doamne ajută!Respect și prețuire profundă!SĂRBĂTORI FRUMOASE, TUTUROR!

(CHIUZBAIA, 11 DECEMBRIE 2021)

