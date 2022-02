LA MULȚI ANI- GELU DRGOȘ

« Evaluarea motricității copiilor cu dizabilități | Principal

de Radu Botiş | Februarie 22, 2022

BORNA 55 – GELU DRAGOȘ

AD MULTOS ANNOS! (lat.)

LA MULȚI, MULȚI, MULȚI ANI!

sau

„FERICIT ESTE CEL CARE SE FACE UTIL PRIN AJUTORUL DAT”

Prietenia este o floare rară! Tot mai rar, ți se întâmplă să te întâlnești cu oameni care au demnitate și caracter puternic, cu oameni care știu defini prietenia… tot mai rar, în lumea asta atâta de controversată! Fără să-mi dau un răspuns, uneori mă întreb și eu „de ce?”, sau „până când?”. Un om care generează o prietenie puternică, un caracter de învingător, un bun prieten, fără să exagerez absolut deloc, mâine (n.a. 22 februarie 2022!), își aniversează „primii 55 de ani!”… Trăiască! Trăiască! Trăiască! Or fi mulți? Or fi puțini? Atâția sunt, deocamdată, dăruiți de la Dumnezeu. Eu, ridic paharul și rostesc – Trăiască! Ne cunoaștem de ceva vreme… să tot fie câțiva ani buni. Ne-am cunoscut în context literar și de atunci prietenia noastră, dar și colaborarea, a fost evidentă și invidiată de unii nerecunoscători, cărora, din respect, (chiar dacă nu e ziua lor!) le dorim sănătate și minte. Am avut ocazia să-i cunosc familia – una extraordinară, cu toată modestia. O doamnă sensibilă și de o prietenie aparte. Băieți, tineri, talentați, care azi-mâine, ne vor invita să le fim părtași la nuntă. Ce mai poți zice? O rugăciune către Bunul și Dreptul Dumnezeu pentru ca toți să fie ocrotiți și vegheați. Doamne ajută! Dar nu despre familia Dragoș vreau să scriu, astăzi, ci despre cel sărbătorit – Gelu Dragoș!

Am realizat proiecte literare inedite, interesante și valoroase.

Mereu ne-am consultat atunci când am luat astfel de hotărâri, iar acestea, reflectă valoare și autenticitate, pentru că asta ne-am dorit. Sau, așa am vrut să fie! Și, proiectele sau visele noastre, ieri, puse pe hârtie, au prins viață – datorită caracterului acestui Om. Mereu atent la detalii, cu o sensibilitate literară aparte, Gelu Dragoș, aduce echilibru de care este nevoie, în astfel de proiecte. Este cel care lasă de la Domnia Sa pentru ca toți ceilalți din jurul său, să fie mulțumiți. Știe să culeagă roadele muncii și are o modestie greu de spus în cuvinte. Știe să piardă! Știe să adune! Știe să cadă! Știe să se ridice! Știe să fie Om între oameni. Are o meseria/profesie de aur… învățător. Cred că este iubit și apreciat de elevi, părinți, colegi de catedră… pentru că, Gelu Dragoș – respectă și dăruie prietenie fără măsură.

Este începutul primăverii… timp și anotimp dorit de fiecare. Este o altă primăvară… iată, pe care ne-o dăruie Dumnezeu. Cei „54”, pleacă! Se duc. Sau, s-au dus! Începe „55”-ul! Mereu tânăr. Drag prieten îți doresc încă atâția, și-ncă atâția, și-ncă atâția! Și-apoi să trăim, să ne vedem, să mai facem alte urări. La mulți ani! Sănătate, și ție și distinsei tale soții, doamna Dragoș, care știu că are mai mult ca oricând, în aceste momente, nevoie de sănătate. Să rămâneți puternici. Să fiți uniți în respect, iubire, dragoste și toate planurile să vi se împlinească. Meritați acest lucru, pentru că sunteți oameni minunați!

Să fiți ocrotiți și apărați de relele lumești! Să priviți mereu înainte și să nu dați înapoi niciodată! Meritați acest lucru.

„CARPE DIEM!”, drag prieten! (lat. Trăiește clipa; Profită de această zi)

Vorbe, pot fi, dar ne oprim aici, deocamdată. Ridicăm cupele în cinstea aniversării Dumitale. Vorbesc la plural, pentru că vorbesc și în numele poetului popular Nelu Danci – din Plopiș Maramureș, noi fiind o echipă harnică, unită, puternic sudată… și prietenii știu acest lucru. Inclusiv colegii de condei din țară, și nu numai, știu acest lucru.

Le-am demonstrat că suntem, că putem și că, mereu, ieșim victorioși.

Succes în plan literar! O primăvară frumoasă cu sănătate și bucurii. Binecuvântarea Domnului să cadă peste toți cei care-ți sunt dragi și te iubesc!

„ERGO BIBAMUS!”

Tradiționalul LA MULȚI ANI! Norocul și bucuriile vieții să fie mereu cu tine.

„BEATUS, QUI PRODEST, QUIBUS POTEST!”, (lat.)

Poet popular Nelu Danci – Plopiș (MM)

Vasile Bele – Chiuzbaia (MM)

21 februarie 2022

Topice: Diverse | Fără Comentarii »

Comentarii