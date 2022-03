« PERSONALITĂȚI LOCALE | Principal

Martie 15, 2022

Încă un proiect cultural-artistic sub egida UZPR. „Eminescu, un vis în așteptare”, ediția I, 2021-2022de Dumitru BUȚOI / UZPR TimișFiliala UZPR „Valeriu Braniște” Timiș, sub egida UZPR, în parteneriat cu Asociația Cultural Umanitară „Luceafărul de Vest” Timișoara au lansat în premieră, la începutul lunii iulie 2021, în spațiul cultural-artistic românesc, Proiectul Cultural „Eminescu, un vis în așteptare”, promovat și susținut pe site-ul UZPR de către regretatul președinte UZPR Doru Dinu Glăvan. Un demers de anvergură europeană, cu obiective principale: redescoperirea geniului eminescian în toate ipostazele vieții și activității sale, omagierea personalității lui Eminescu, socializarea prin activitățile întreprinse între iubitorii de cultură și artă, stimularea spiritului de competiție în domeniul cultural-artistic și nu numai, referitor la instituții, organizații, asociații, cenacluri etc. și promovarea valorilor. Proiectul a avut un caracter de voluntariat la care au putut să se înscrie alte instituții și participanți. Proiectul a fost inițiat de către Filiala UZPR Timiș – președinte conf. univ. dr. Ioan David și Dumitru Buțoi – membru UZPR și președinte al Asociației Cultural Umanitare „Luceafărul de Vest” Timișoara, cu implementare la nivel național și Diaspora prin mass-media, beneficiari fiind elevi, adulți de orice profesie și comunitatea.Fiind la prima ediție, care a înregistrat un neașteptat aflux de participanți – peste 152 de lucrări trimise la toate secțiunile propuse în Regulamentul de organizare – am fi dorit ca festivitățile de premiere să aibă loc în marile centre culturale din țară. Din cauza restricțiilor sanitare n-am reușit decât pentru Zona de Vest (Timișoara, Lugoj, Arad, Deva, Oradea, Satu Mare) și în perspectivă Zona de Sud (București, Ploiești, Buzău, Constanța) și Zona Moldova (Vatra Dornei, Botoșani, Iași, Bacău, Suceava), de unde am primit cele mai multe lucrări. Dar, pentru a risipi emoțiile participanților din țară și Diaspora, vom da publicității numele câștigătorilor la secțiunile respective, urmând ca premiile să le expediem prin poștă, dacă situația pandemică nu ne va permite să ne întâlnim cu participanții și desigur cu premianții pentru socializare, promovare culturală și încurajare a tuturor creatorilor și iubitorilor de Eminescu. Juriul format din conf. univ. dr. Ioan David, președinte de onoare – Timișoara, prof. univ. dr. Constantin Falcă – Oravița, jud. Caraș Severin, av. dr. Pașcu Balaci – Oradea, jud. Bihor, Sylvia C. Hârceagă – poet și președinte al Cenaclul Seniorii, din Timișoara, prof. Marcela Balint – Lugoj, jud. Timiș, Dumitru Buțoi – membru UZPR Timiș, organizator și redactor șef revista de cultură „Luceafărul de Vest” Timișoara. Secretariat: Grigore Mâinea, membru UZPR Timiș și redactor șef „VIP Seniorii”.Trebuie menționat faptul că tematica proiectului a fost dedicată lui Eminescu, majoritatea respectând cerințele regulamentului, că au făcut-o mai inspirat sau nu este o altă abordare, lăudabil este că au încercat iubirea de Eminescu, ediția viitoare rămânând o și mai mare provocare.După evaluarea lucrărilor și aprecierea acestora cu note, s-au decis câștigătorii, după cum urmează:Marele Premiu „EMINESCU, UN VIS ÎN AȘTEPTARE”: Maria Mia Rogobete – Lugoj, jud.Timiș.POEZIE Premiul 1: Alexandru Pripon – Buzău, Maria Magdalena Stan – Ploiești, Andreea Cristea -București, Dimitrie Sorin Pană – Titu, jud. Dâmbovița, Marinela Belu Capșa – Vișina, jud. Olt;Premiul 2: Dorothea Nicolescu – București, Camelia Ardelean – Deva, jud. Hunedoara, Adriana Rusăteanu – București, Mirela Cocheci – Petroșani, jud. Hunedoara, Dana Ioana Băicoianu – Agigea, jud. Constanța, Claudiu Onișoară – București;Premiul 3: Violeta Câmpan – Vatra Dornei, jud. Suceava, Olga Văduva Grigorov – Tulcea, Laura Moț – Șiria, jud. Arad, Mihaela Huțanu – Suceava, Ovidiu Dinică – jud. Vâlcea, Petronela Mocanu – Crucea, jud. Iași;Mențiune: Ana Maria Chircea – Oradea, Liliana Badea Cârstea – Târgoviște, Viorel Doran – Râmnicu Sărat, jud. Buzău, Ina Dumitrescu – Craiova, Cristina Ungureanu – Suceava, Ionica Brandabur – Slănic Moldova, jud. Bacău.Premiul revistei „VIP Seniorii” Timișoara, care apare sub egida UZPR, pentru poezie: Nicu Doftoreanu – București.Premiul special Asociația Cultural Umanitară „Luceafărul de Vest” Timișoara: Victoria Furcoiu – Mărcuș, jud. Covasna.POEZIE DIASPORA Premiul 1: Ștefania Russo – Italia, Georgeta Lipovanciuc – Chișinău, Republica Moldova, Nina Lavric – Elveția, Iuliana Cozma – Limasol, Cipru;Premiul 2: Violeta Andreea Stoicescu – Spania, Monica Anderson – Danemarca;Premiul 3: Sorina Viiu – Spania, Rely Schwartzberg – Israel, Nicolae Șapcă – Iordănești, regiunea Cernăuți, Ucraina, Pau Voina – Vârșeț, Serbia.

POEZIE RELIGIOASĂ Premiul 1: Radu Botiș – Ulmeni, jud. Maramureș;Premiul 2: Angelica Vele – Baia Mare, Marinela Tcaci – Siret, jud. Suceava;Premiul 3: Pascu Heteș – Oradea, Aurel Constantin Muntoiu – Lugoj, jud. Timiș.POEZIE ÎN GRAIPremiul 1: Ariana Colgia – Timișoara;Premiul 2: Elena Borchescu – Oravița, jud. Caraș Severin;Premiul 3: Maria Mândroane – Timișoara.POEZIE-PROZĂ pentru ELEVI Premiul 1: Vlădălina Pleșca – IPLT,,Ginta Latină” Chișinău, Republica Moldova, Victoria Maria Pripon-Buzău;Premiul 2: Alexandru Ionuț Rădulescu – Școala Gimnazială Scurtești, jud. Buzău, Vlad Dan Bădău – Colegiul Național „Decebal” Deva, jud. Hunedoara, Alexandru Cotoară – Școala Gimnazială „Romul Ladea” Oravița, jud. Caraș Severin;Premiul 3: Dorina Roxana Botoș și Lucia Alexandra Pârvu – Școala Gimnazială „Romul Ladea” Oravița, jud. Caraș Severin, Bianca Jurj – Liceul Tehnologic „Valeriu Braniște” Lugoj, jud. Timiș.Pe unități de învățământ:Premiul 1: Școala Gimnazială „Romul Ladea” Oravița, jud. Caraș Severin, coordonator elevi și revista „Țară de dor” profesor Ionela Grațiana Blagoe;Premiul 2: Școala Gimnazială din Scurtești, jud. Buzău, coordonator profesor Alina Rădulescu;Premiul 3: Liceul Tehnologic „Valeriu Braniște” Lugoj, jud. Timiș, coordonator profesor Alina Dana Olar.Premiul revistei „Luceafărul de Vest” Timișoara, pentru poezie: Cosmin Ștefan, elev Fălticeni, jud. Suceava.TEATRUPremiul 1: Livia Ciupercă – Iași, Emilia Petrescu – Ploiești.EPIGRAMĂ Premiul 1: Ovidiu Țuțuianu – București, Corneliu Cristescu – București, Any Drăgoianu – Țânțăreni, jud. Gorj;Premiul 2: Ioan Ciama – Timișoara, Corneliu Zeană – București;Premiul 3: Leliana Mihaela Rădulescu – Craiova, Gruia Ungurian – Vatra Dornei, jud. Suceava.PROZĂPremiul 1: Adrian George Itoafă – Constanța, Cristian Mladin – Arad, Mădălina Șchiopu – București, Violeta Câmpan – Vatra Dornei, jud. Suceava;Premiul 2: Florica Munteanu – Timișoara, Theodora Raluca Păun – Germania, Viorel Ioniță – București;Premiul 3: Elena Stan – Drajna de Sus, jud. Prahova, Liliana Popa – București, Olimpia S. Jercan Nicolaescu – Anglia.ESEU-INTERVIUPremiul 1: Horiana Țâru – Timișoara;Premiul 2: Maria Magdalena Stan – Ploiești, Ana Nedelcu – Ploiești;Premiul 3: Mioara Ardieleanu – Târgu Bujor, jud. Galaţi, Elena Olariu – Răducăneni, jud. Iași.VOLUME POEZIE DEBUT Premiul 1: Ana Săndulescu – București;Premiul 2: Loredana Livia Lupescu – Lugoj, jud. Timiș, Marieta Coman – Turda, jud. Cluj;Premiul 3: Mariana Codrean – Arad, Mihaela Huțanu – Suceava și Nicolae Toma – Lugoj pentru volumul inedit scris în tandem „Niciodată nu vine prea târziu”, 2021.VOLUME PROZĂ DEBUT Premiul 1: Traian Nistiriuc Ivanciu – Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, Ema Petrescu -Ploiești;Premiul 2: Octav Lică – București;Premiul 3: Ana Maria Cristofir – Craiova.GRAFICĂPremiul 1: Denis Șerban – Brașov;Premiul 2: Iurie Brașoveanu – Chișinău, Republica Moldova;Premiul 3: Maria Magdalena Stan – Ploiești, Florea Constantinescu – Drobeta Turnu Severin.VIDEOCLIP-FILM DOCUMENTAR Premiul 1: Emilia Petrescu – Ploiești, Grațiela Avram – Ploiești;Premiul 2: Ionel Sima Ștefești – jud. Prahova;Premiul 3: Ioan Traia – Timișoara.S-au mai acordat Diplome de Excelență și Meritul Cultural unor personalități cu notorietate în domeniul cultural-artistic și academic. Participarea cu lucrări la acest Proiect de suflet și iubire ne-a onorat și le suntem recunoscători pentru o viață în slujba comunității.Cu prilejul decernării premiilor participanților de pe Zona de Vest, eveniment ce a avut loc la Cercul Militar din Lugoj, jud. Timiș, a fost instituit in memoriam Premiul „Doru Dinu Glăvan”, ca un semn de prețuire și neuitare pentru cel ce a fost președinte al UZPR. Dumitru Buțoi, președinte Asociația Cultural-Umanitară „Luceafărul de Vest” Timișoara și membru UZPR Timiș, în prezența fiicei sale, Oana Glăvan, a acordat premiul Filialei UZPR din Anglia, coordonator dr. Nistor Becia.Echipa de organizare mulțumește tuturor participanților și celor implicați în susținerea și mediatizarea acestui inedit proiect cultural-artistic, „Eminescu, un vis în așteptare”, și îi asigurăm de toată prețuirea noastră. Menționăm că majoritatea lucrărilor trimise la concurs vor fi publicate într-o antologie care va fi lansată în luna iunie 2022, cu prilejul „Zilelor Eminescu”.



