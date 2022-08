« Premiile Regal Literar pentru ianuarie 2021 – martie 2022 | Principal | Forumul Național Cultural Brâncoveniana »

de admin | August 7, 2022

Ediția a I-a (on-line): 20. 12. 2020 – 20. 03. 2022

SURSUM CORDA!

FESTIVITATEA DE PREMIERE

POETICUM GALAE TROPHAEUM

Minunate Șapte Inimi România,

iată-ne ajunși în punctul culminant al acestui Festival de festivaluri, grandios și unic eveniment literar-cultural în spațiul spirirual românesc; un festival complex ce s-a desfășurat pe parcursul a 7 etape-festival și care astăzi a devenit cu adevărat o emblemă națională!

Mulțumind din toate cele ȘAPTE INIMI ROMÂNIA, aducem prinos de recunoștință tuturor celor care ați lăsat inimile să zboare, să atingă cerul și să transformăm fiecare etapă-festival în câte o culoare a CURCUBEULUI numit Gala Poeziei „ȘAPTE INIMI ROMÂNIA”, curcubeu care se sprijină pe inima fiecăruia dintre dumneavoastră!…

POETICUM GALAE TROPHAEUM

1. IONUȚ PANDE (279.09)

CAPITOLUL I:

Juriul Master al Galei Poeziei „ȘAPTE INIMI ROMÂNIA”

Încercând să fim unici și fideli principiilor care înnobilează Gala Poeziei, jurizarea tuturor materialelor din cele 7 concursuri aferente celor 7 etape-festival literar-cultural, inclusiv jurizarea materialelor din faza dedicată Trofeului la nivel de Gală, s-a optat pentru următoarea formulă de jurizare și valorizare a rezultatelor sale:

a) Legalitatea și corectitudinea tuturor procedurilor de desfășurare a acestui eveniment literar-cultural sunt sub monitorizarea unui cabinet de avocatură.

b) Pentru fiecare etapă s-a procedat la:

– codificarea autorilor concurenți;

– codificarea materialelor supuse jurizării (pe secțiuni, acolo unde a fost cazul);

– codificarea fiecărui membru din juriu, prin atribuirea unui cod care s-a menținut pe întreaga perioadă a Galei Poeziei, indiferent dacă un jurat a participat sau nu în toate etapele.

Așa se face că au fost atribuite coduri jurați de la J01 până la J27, în ordinea în care și-au exprimat dorința de a sprijini Gala Poeziei, NU în ordine alfabetică; dintre aceștia, au reușit să onoreze invitația 23 de personalități ale culturii române iar cuvintele de mulțumire sunt cu prea puțin conținut. Reverențe!

c) Pentru fiecare agoră reprezentativă a fost desemnat câte un Președinte de Onoare, cei trei maeștri, Distinși Domni, devenind astfel membri ai JURIULUI MASTER ONORIFIC:

1. România – VAL RĂZEȘU

2. Republica Moldova – IURIE BRAȘOVEANU

3. Diaspora românească – VALERIU DG BARBU

Este o binecuvântare și o mare onoare să conferim fiecăruia în parte, cu prețuire și felicitări alese

Distincția IMPERATORE VERBI „Șapte Inimi România”:

1. VAL RĂZEȘU (România):

• Jurnalist, poet, eseist, prozator.

• Membru al Internațional Press.

• Reporter, Journalist Arts and Culture, United States Press Agency.

• Reporter, Journalist, Arts and Culture, German Daily News.

• Colaborator permanent al emisiunii Artă, Știință și Religie – În căutarea drumului comun, Houston, Texas.

2. IURIE BRAȘOVEANU (Republica Moldova):

• Profesor de artă

• Artist plastic

• Poet

• Membru în Organizația Mondială a Artelor Interpretative

• Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova

3. VALERIU DG BARBU (Diaspora românească)

Domnul Valeriu Dg Barbu a ales forma de prezentare monolit; sper să nu se supere pentru că am îndrăznit să spunem:

• Founder la Vocativ Plus

• Membro la FUIS – Federazione Unitaria Italiana Scrittori

• Founder la Ilromeno

• Membru la Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România

• Presidente la Associazione ”Cenaclul de la Roma”

• Founder la Radio Vocativ.

CAPITOLUL II:

Premiul Onorific „ANNO MIRABILIS 2020 (2773 Ab Urbe Condita)”:

Acest festival de festivaluri a debutat pe 20 decembrie, în anul de grație 2020, iar primele rădăcini au fost inimile celor 89 de participanți (nominalizați mai jos, în ordine alfabetică) în Festivalul literar-cultural „SLAVĂ ȚIE, CUZA DOMN!” – etapă care, în interval de numai o lună, s-a și finalizat, pe data de 24 ianuarie 2021 (Ziua Unirii Principatelor Române) fiind festivitatea de premiere. Să ne amintim cu toții despre acel moment divin, care a deschis inimile tuturor celor care, ulterior, s-au alăturat și se vor alătura Galei Poeziei „ȘAPTE INIMI ROMÂNIA”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Felicitări, minunate 89 Inimă de România!

Cu toate cele ȘAPTE INIMI ROMÂNIA se decernează

Subcapitol II.1.

Premiul Onorific „ANNO MIRABILIS 2020 (2773 Ab Urbe Condita)”:

1. VIRGIL ANDRONESCU

2. IOAN AVRAM

3. IONICA BANDRABUR

4. ELA BĂLESCU

5. VASILE BELE

6. FLORICA BENI

7. DUMITRU BRANC

8. SILVIA BODEA SĂLĂJAN

9. CAMELIA BOȚ

10. VIRGIL-TEODORESCU CAPRIȘ

11. MIHAELA CD

12. DANIEL CARANDA

13. MIHAELA DANA CHIOARIU

14. SANDU CHIVA

15. DANIELA SORINA CIURARIU

16. CORINA ILEANA CIURAȘ

17. VICTOR COBZAC – VicCo (Rep. Moldova)

18. MIRELA COCHECI

19. TEODORA COSMINA COLOJA

20. DOINA-MARIA CONSTANTIN

21. IULIANA COZMA

22. ANDREEA CRISTEA

23. NICOLETA GHEORGHINA CUCIULA

24. MIRIAM NADIA DABĂU

25. RADU DAN-ALEXANDRU

26. NELU DANCI (poet popular)

27. FLORENTINA DANU

28. CRITIAN OVIDIU DINCĂ

29. MIHAELA MARIA DINDELEGAN

30. CALIOPI-ALINA DINU

31. MIHAI DOLOTON (Rep. Moldova)

32. RĂZVAN DUCAN

33. INA DUMITRESCU

34. DUMITRU OVIDIU FĂURICĂ

35. MARIA FILIPOIU

36. CAMELIA FLORESCU

37. VIORICA FLOROIU

38. IOAN GANGA PAHON

39. MARIA GIURGIU

40. LORELAI GRIOT

41. ANDRADA ILIE

42. DRAGOȘ IONESCU (Post mortem)

43. MIRELA ISPĂȘOIU

44. MAYA C. KRISSA

45. ION IANCU LEFTER (Post mortem)

46. CAMELIA LUNGU

47. LILIOARA MACOVEI

48. COCA ELENA MAHALU

49. TEO MARDARE

50. DANIELA MARIAN

51. DIANA ADRIANA MATEI

52. ADRIAN MOCANU

53. NICOLAE MOISE

54. CONSTANTIN MOLDOVAN

55. LUCIA MOROIANU

56. CONSTANTIN MOSOR

57. MIRELA NECULA

58. AURELIA OANCĂ

59. ANDREI OROS

60. EUGENIA PALADE-CALANCEA

61. IONUȚ PANDE

62. LILIANA PICU

63. IONEL PINTILII

64. ȘTEFAN POPA

65. DOINA POPESCU-BRĂILA

66. ELENA-LĂCRĂMIOARA PRICOP

67. NADIA-COSMINA PRIGOANĂ

68. ILEANA PUȘCAȘU

69. LELIANA MIHAELA RĂDULESCU

70. MIOARA OPRIȘAN

71. VIORICA TOACA OSIPOVA (Rep.Moldova)

72. LENUȚA RUSU

73. LIMONA RUSU

74. MONICA RUSU

75. FLORIN SAVA

76. FLORENTINA SAVU

77. MARIA SÂNGEREAN-SIBIOARA

78. MARIA MAGDALENA STAN

79. GHEORGHE A. STROIA

80. IONEL ȘTIFII

81. LĂCRĂMIOARA TEODORESCU

82. LUCI TRUȘCĂ

83. ELENA TUDOSĂ

84. ILEANA MIRELA TUFIȘI

85. ALEXANDRU FLORIN ȚENE

86. PETRU UNGAR

87. ROMULUS UNGUREANU

88. NADIA URIAN LINUL

89. LOREDANA ZELLER

Subcapitol II.2.

Premiul Onorific „ANNO MIRABILIS 2020 (2773 Ab Urbe Condita)”:

Și totuși… cele 178 de poeme ale celor 89 Inimă de România nu ar fi adus atâta magie literar-culturală DACĂ nu ar fi fost trecute pe sub lupa juraților, profesioniști de înaltă ținută culturală și morală, care au răspuns necondiționat cu DA invitației noastre de a juriza în termen de nuami 3 zile, fără onorariu, și cărora le adresăm cele mai calde mulțumiri, invitându-i (alfabetic) să accepte același Premiul Onorific „ANNO MIRABILIS 2020 (2773 Ab Urbe Condita)”:

1. Constantin ANTON:

• Președinte al Societății culturale „IAȘIUL LITERAR ARTISTIC”;

• Președinte al Societății culturale „Nicolae IORGA” MOGOȘEȘTI-IAȘI;

• Vicepreședinte al Centrului de Studii Latine din Iași;

• Fost Președinte, Membru-fondator al Cenaclului „IA*ȘI SCRIE” Iași – România;

• Membru-fondator al Societății literare „Junimea*90” Iași – România;

• Membru al Societății Scriitorilor Români;

• Membru al Academiei Literare „Păstorel” din Iași;

• Membru al Ligii Scriitorilor de Iași;

• Director-fondator al revistei de cultură locală „ETNOGENEZE” de la Biblioteca public „Nicolae Iorga” Mogoșești-Iași;

• Director-fondator al revistelor școlare „MIRAJUL COPILĂRIEI” (ciclul primar) și „METAFORE MOGOȘTENE” (ciclul gimnazial-profesional” de la Școala profesională Mogoșești-Iași;

• Inspector de specialitate în cadrul compartimentului Cultură. Bibliotecă de la primăria Mogoșești-Iași.

2. Radu BOTIȘ:

• Scriitor, promotor cultural, membru UZPR.

• Editor fondator al revistelor:

– Mărturii Maramureşene (revistă de cultură,tradiţie şi atitudine civică);

– Glas Comun (revistă cultural-creştină);

– Slova Creştină (revistă de creaţie, atitudine şi cultură);

– Slova Copiilor (supliment al revistei Slova Creştină);

– director al revistei Izvoare codrene (Baia Mare);

– redactor colaborator al revistelor Starpress (Râmnicu Vâlcea) și Dor de Dor (Călăraşi);

– membru în comitetul redacţional al revistei ,,Freamăt” (LSR Baia Mare).

• Redactor asociat la revista de cultură,literatură şi artă ,,În bătaia peniţei”(Caransebeş).

• Membru în colegiul redacţional consultativ al revistei ,,Litera Nordului”, sub egida U.S.R. (Bistriţa Năsăud).

• Preşedinte (fondator) al Asociației Cultural Creştin Umanitare Ars Vivat.

• Membru ANCMRR M.A.I., Filiala ” Pintea Viteazul” Maramureş.

3. Subcomisie din partea Revistei LUCEAFĂRUL.NET, din Botoșani, condusă de minunatul om de cultură, Domnul Ion V. ISTRATE, care a sprijinit cu tot sufletul Gala Poeziei ȘAPTE INIMI ROMÂNIA:

<<Revista „LUCEAFĂRUL” este o publicaţie de cultură, educaţie şi atitudini destinată sufletului neamului românesc. Considerăm că omagierea marelui român Mihai Eminescu, fondator al spaţiului cultural românesc modern, este o provocare şi o datorie de onoare a fiecăruia dintre noi, căreia îi putem da curs în nenumărate feluri. Cu credinţă în misiunea noastră, încercăm să contribuim prin această revistă la crearea unor repere culturale autentice şi stabile.

„LUCEAFĂRUL” este o idee ce trebuie sprijinită de cei ce cred în valori autentice şi ostenesc pentru conservarea şi promovarea culturii româneşti.

Spaţiile revistei „LUCEAFĂRUL” sunt destinate debuturilor şi republicărilor literare, lucrărilor de artă, jurnalism (atitudini civice), exegezelor, comentariilor şi informaţiilor din spaţiul cultural. Colaborarea cu revista este deschisă tuturor celor interesaţi şi care pot contribui semnificativ la dezvoltarea unei imagini cât mai complete despre valorile culturale prezente, cât şi despre opera şi impactul personalităţilor culturale consacrate în istoria recentă.>>

4. Ion MACHIDON:

– Scriitor la Uniunea Scriitorilor din România;

– Membru activ la Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România.

Subcapitol II.3.

Premiul Onorific „ANNO MIRABILIS 2020 (2773 Ab Urbe Condita)”, însoțit de mulțumiri speciale adresate unor oameni speciali:

1. Iurie BRAȘOVEANU – realizator portrete grafică participanților în festival;

2. Mihai CĂTRUNĂ – concepere și realizare AFIȘ, respectiv DIPLOME festival;

3. Emil POP – specialistul în istorie și literatură, din Cluj, care a dat viață Sistemului de Premii:

a) Premiile FARAONII LITERATURII PAȘOPTISTE (20 premii diferite);

b) Premiile POEZIA PAȘOPTISTĂ (20 premii diferite)

CAPITOLUL III: Juriul Galei Poeziei

Subcapitolul III.1.

Distincția POETICA HONORIS CAUSA „Șapte Inimi România”

JURIUL finalei Gala Poeziei ȘAPTE INIMI ROMÂNIA a fost compus din 11 membri, consacrați profesioniști, de o înaltă probitate morală și care au jurizat – ca toți jurații Galei Poeziei, dealtfel – fără onorariu, doar cu inima de România, fiecare după propriile criterii.

Adresăm cele mai calde mulțumiri și îi felicităm cu inima, cu cuvântul și cu gândul, pe cei a căror pană magică a știut să descopere și să scoată la lumină valoarea poeziei izvorâte din inimile fiecăruia dintre dumneavoastră, cei 11 slujitori ai cuvântului (în ordine alfabetică), cărora li se cuvine cu adevărat Distincția „POETICA HONORIS CAUSA”:

1. Dan Zamfir ANGHEL

„Doar un scriitor, născut în Bărăgan (Com Valea Argovei, Județul de azi,,Călărași”)…

Fără studii universitare.”

… maestru în Scriitura cuantică (adaugăm noi!).

2. Valeriu Dg BARBU

Domnul Valeriu Dg Barbu a ales forma de prezentare monolit, așa cum se poate vedea; sper să nu se supere pentru că am îndrăznit să precizăm:

– Founder la Vocativ Plus

– Membro la FUIS – Federazione Unitaria Italiana Scrittori

– Founder la Ilromeno

– Membru la Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România

– Presidente la Associazione ”Cenaclul de la Roma”

– Founder la Radio Vocativ.

3. Radu BOTIȘ:

• Scriitor, promotor cultural, membru UZPR.

• Editor fondator al revistelor:

– Mărturii Maramureşene (revistă de cultură,tradiţie şi atitudine civică);

– Glas Comun (revistă cultural-creştină);

– Slova Creştină (revistă de creaţie, atitudine şi cultură);

– Slova Copiilor (supliment al revistei Slova Creştină);

– director al revistei Izvoare codrene (Baia Mare);

– redactor colaborator al revistelor Starpress (Râmnicu Vâlcea) și Dor de Dor (Călăraşi);

– membru în comitetul redacţional al revistei ,,Freamăt” (LSR Baia Mare).

• Redactor asociat la revista de cultură,literatură şi artă ,,În bătaia peniţei”(Caransebeş).

• Membru în colegiul redacţional consultativ al revistei ,,Litera Nordului”, sub egida U.S.R. (Bistriţa Năsăud).

• Preşedinte (fondator) al Asociației Cultural Creştin Umanitare Ars Vivat.

• Membru ANCMRR M.A.I., Filiala ” Pintea Viteazul” Maramureş.

4. Iurie BRAȘOVEANU:

• Profesor de artă

• Artist plastic

• Poet

• Membru în Organizația Mondială a Artelor Interpretative

• Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova

5. Mihai CĂTRUNĂ

Domnul Mihai Cătrună a ales forma de prezentare monolit, așa cum se poate vedea; sper să nu se supere pentru că am îndrăznit să spunem că păstorește cu multă pasiune Revista Eminesciana!

6. Ion CRISTOFOR-FILIPAȘ

– Poet

– redactor șef al revistei Conexiuni Culturale din Cleveland (Ohio)

– membru USR.

7. Daniela FORCOȘ

– Jurat în 15 concursuri naționale și internaționale

– Director Cultural la publicația europeană Sintagme Codrene

– Redactor Diaspora la Revista Gutenberg Arad

8. Elena MÂNDRU

– lector la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași

– lector la instituții private

– membru al Uniunii Epigramiștilor din România

– președintele Societății Scriitorilor Fără Frontiere

– poet, epigramist.

9. Val RĂZEȘU

– Jurnalist, poet, eseist, prozator.

– Membru al Internațional Press.

– Reporter, Journalist Arts and Culture, United States Press Agency.

– Reporter, Journalist, Arts and Culture, German Daily News.

– Colaborator permanent al emisiunii Artă, Știință și Religie – În căutarea drumului comun, Houston, Texas.

10. Victoria ROCACIUC

– Membru titular al Uniunii Artiștilor din Republica Moldova (secția Pictură)

– Doctor în studiul artelor

– Conferențiar cercetător

– Membru al Asociației Internaționale a Criticilor de Artă din Federația Rusă (AIS)

– Autor a peste 150 de publicații științifice și de popularizare a artelor plastice din Moldova, publicate în Republica Moldova, România, Ucraina, Turcia, Federația Rusă.

Premii importante:

a) Premiu al Academiei de Științe a Moldovei pentru rezultatele excelente obținute în anul 2011;

b) Premiul Uniunii Artiștilor din Republica Moldova în domeniul criticii de artă (2021).

11. Constantin TIRON

– Membru al Societății Scriitorilor Fără Frontiere;

– Președinte al Comisiei Municipale de cultură Câmpulung Bucovina;

– Președinte al Cenaclului Literar – Umoristic „Țara de sus” între 2008 și 2019;

– Din 2019, Președinte de onoare al Cenaclului „Țara de sus”;

– Vicepreședinte al Asociației Umoriștilor din România; Vicepreședinte al Ordinului Cavalerilor Seniori ai Umorului Românesc; Redactor șef al revistei social – culturale „Însemnări bucovinene”.

– Președintele Asociației Scriitorilor și artiștilor „Voievozi de obcină” din Ocolul Câmpulungului – Bucovina.

Subcapitolul III.2.

Distincția IN HONOREM POETICA „Șapte Inimi România”

Se decernează EXCLUSIV membrilor care au făcut parte din cele 7 comisii de jurizare (aferente celor 7 etape-festival), pentru fiecare etapă-festival în parte:

1. Festivalul SLAVĂ ȚIE, CUZA DOMN!

2. Festivalul ȚARA MAMĂ – ROMÂNIA.

3. Festivalul LUPUL DACIC.

4. Festivalul CURCUBEUL TRICOLOR.

5. Festivalul LIMBA VECHE ROMÂNEASCĂ – CETINĂ CEREASCĂ.

6. Festivalul DOR DE ROMÂNIA MARE.

7. Festivalul FERICIREA – VIS NEPĂMÂNTEAN.

Așadar, sunt vrednici a primi acest dar – Distincția IN HONOREM POETICA „Șapte Inimi România” – în semn de mulțumire și infinit respect, cu felicitări din Inima de România, minunații jurați (alfabetic):

1. Constantin ANTON

2. Valeriu Dg BARBU

3. Radu BOTIȘ

4. Iurie BRAȘOVEANU

5. Ion CRISTOFOR-FILIPAȘ

6. Daniela FORCOȘ

7. Marian ILIE

8. Membrii (4) ai subcomisiei din partea Revistei LUCEAFĂRUL.NET

9. Ion MACHIDON

10. Elena MÂNDRU

11. George MITRACHE

12. Val RĂZEȘU

13. Victoria ROCACIUC

14. Virgil STAN

15. Membrii (3) ai subcomisiei organizatorilor.

Am rămas datori cu prezentarea a trei Distinși Domni, membri în Juriul Galei Poeziei ȘAPTE INIMI ROMÂNIA:

1. Marian ILIE

– Poet.

– Inițiator/Fondator al Festivalului Brâncoveniana (Potlogi).

„Sunt o conștiință care, spre a nu exploda în sine, simte nevoia să se descarce întru alte conștiințe, în aspirația către conștiința planetară a Unului.”

2. George MITRACHE

– Fondator și redactor-şef al revistei culturale „GLASUL IUBIRII”.

– Producător emisiuni tv la Super TV România.

– Producător al emisiunii culturale “Poveștile Argeșului”, la SUPER TV.

– Președinte la Asociatia Umanitară Dumnezeu este iubire.

3. Virgil STAN

• Scriitor, autor de romane cu temă romantică, mai bine spus – UN SCRIITOR AL TAINICILOR IUBIRI.

Subcapitolul III.3.

Trofeul Onorific MAGISTER POETARUM „Șapte Inimi România”

Se acordă tuturor celor 23 de membri ai juriului, cu calde mulțumiri și felicitări pentru dăruirea de care au dat dovadă (imagine atașată):

1. Dan Zamfir ANGHEL

2. Constantin ANTON

3. Valeriu Dg BARBU

4. Radu BOTIȘ

5. Iurie BRAȘOVEANU

6. Mihai CĂTRUNĂ

7. Ion CRISTOFOR-FILIPAȘ

8. Daniela FORCOȘ

9. Marian ILIE

10. Membrii (4) ai subcomisiei din partea Revistei LUCEAFĂRUL. NET

11. Ion MACHIDON

12. Elena MÂNDRU

13. George MITRACHE

14. Val RĂZEȘU

15. Victoria ROCACIUC

16. Virgil STAN

17. Constantin TIRON

18. Membrii (3) ai subcomisiei organizatorilor.

CAPITOLUL IV:

Trofeul onorific POETICUM HEDERA

Plinius cel Bătrân spunea în Naturalis Historia (XVI, 62-63):

„Iedera încununează și astăzi tyrsul zeului și chiar coifurile popoarelor Traciei în cadrul sărbătorilor sacre…”

În aceeași celebră lucrare, savantul roman vorbește despre „soiuri de IEDERĂ ce se folosesc la cununile POEȚILOR“, dar și despre ceremonii în care „se încununează (cu iederă) poeții, zeul Liber sau Silen”.

Această mărturisire ne-a determinat să alegem IEDERA ca simbol de încununare a învingătorilor Galei Poeziei ȘAPTE INIMI ROMÂNIA și să decernăm Trofeul onorific POETICUM HEDERA tuturor celor care au luptat pe tot parcursul acestui festival de festivaluri și, iată, au învins – obținând peste 200 de puncte (a se vedea imaginile atașate în care se prezintă punctajele obținute de fiecare autor în parte, de fiecare poem, atribuite de către fiecare jurat):

1. A008 MARIA MIHAELA DINDELEGAN 278,50

2. A001 EUGENIA PALADE-CALANCEA 273,47

3. A014 CAMELIA FLORESCU 272,15

4. A020 DIANA-ADRIANA MATEI 268,70

5. A041 LORELAI GRIOT 267,80

6. A027 LILIOARA MACOVEI 266,45

7. A042 ILEANA PUȘCAȘU 260,10

8. A039 ANDRADA ILIE 258,40

9. A028 VASILE BELE 258,15

10. A031 MIRELA ISPĂȘOIU 255,15

11. A023 AURELIA OANCĂ 254,65

12. A015 LIMONA RUSU 253,45

13. A004 FLORIN SAVA 252,70

14. A026 LELIANA-MIHAELA RĂDULESCU 251,85

15. A024 MARIA SÂNGEREAN-SIBIOARA 250,75

16. A040 MIHAELA CD 250,20

17. A033 MIOARA OPRIȘAN 249,15

18. A009 IOAN AVRAM 248,10

19. A011 VICTOR COBZAC (VicCo) 246,60

20. A022 FLORENTINA DANU 246,30

21. A036 LĂCRĂMIOARA TEODORESCU 245,90

22. A013 IONEL ȘTIFII 244,65

23. A016 IULIANA COZMA 242,95

24. A018 IOAN GANGA PAHON 242,85

25. A037 CALIOPI-ADINA DINU 239,60

26. A029 VIORICA FLOROIU 239,53

27. A002 MARIA-MAGDALENA STAN 237,00

28. A035 ADRIAN MOCANU 236,90

20. A003 LILIANA PICU 236,40

30. A012 COCA ELENA MAHALU 236,25

31. A005 DOINA-MARIA CONSTANTIN 234,65

32. A017 MIRELA COCHECI 234,35

33. A007 LUCI TRUȘCĂ 232,50

34. A021 MARIA FILIPOIU 230,55

35. A030 LUCIA MOROIANU 228,65

36. A006 CORINA-ILEANA CIURAȘ 226,95

37. A038 VIRGIL-TEODORESCU CAPRIȘ 223,60

38. A019 NADIA-COSMINA PRIGOANĂ 221,10

30. A032 MONICA RUSU 217,55

40. A025 DANIEL CARANDA 216,70

41. A010 ELENA TUDOSĂ 210,45

Reamintim condițiile de participare:

a) Autorii să fi fost prezenți în toate cele 7 etape-festival;

b) Fiecare concurent să fi urcat cel puțin o dată pe podiumul autorilor.

Au îndeplinit această dublă condiție un număr de 42 de autori ȘI toți cei 42 au participat în lupta finală!

Tematica:

a) Constantin Brâncuși – un poet al infinitului (poezie vers modern);

b) Baladă, cu una sau mai multe scene din istoria poporului român, la alegere, dar să conțină obligatoriu structura „Pe-un picior de plai,/Pe-o gură de rai”<

c) Odă poeziei (versiune cuantică).

Cei 11 jurați, prezentați mai sus, au atribuit punctaje cuprinse între 0.00 și 10.00 (punctaj maxim posibil/poezie), ceea ce înseamnă că un poem ar fi putut primi maxim 110 puncte (11 jurați*10 puncte) iar un autor, maxim 330 puncte (3 poeme * 110 puncte/poem).

OBSERVAȚIE:

Fișierele-imagine atașate, în care sunt prezentate punctajele atribuite fiecărei lucrări, de către fiecare membru al juriului, conțin atât cod autor (A001… A042), cod poezie (a, b, c), cât și cod jurat (J01, J03, J15, J16, J20, J21, J22, J23, J24, J26, J27) – codurile jurat fiind atribuite în ordine crescătoare, pe măsură ce onorații membri au acceptat Invitația de Jurizare, începând cu prima etapă a Galei Poeziei; NU se pot identifica/nu se poate specula corelații între identitatea membrilor juriului, prezentată alfabetic, și codurile atribuite! Așa cum am precizat pe tot parcursul Galei Pozeiei, am garanatat și am asigurat atât corectitudinea jurizării, confidențialitatea juraților, cât și confidențialitatea lucrărilor jurizate.

CAPITOLUL V:

PREMII ONORIFICE acordate participanților fără drept de concurs dar care au dorit să fie prezenți în Finala Galei Poeziei ȘAPTE INIMI ROMÂNIA, pe secțiuni (în ordine alfabetică).

Subcapitolul V.1. Secțiunea POEZIE

Premiul onorific CÂNTECUL GINTEI LATINE (Vasile Alecsandri):

1. Anghel Dan Zamfir

2. Anton Constantin

3. Avrămescu Costel

4. Babuș Luminița Corina (Lumi Cori)

5. Baciu Bogdana

6. Barbu Dg Valeriu

7. Bădiță Dumitru

8. Bîrsanu Ion (Rep. Moldova)

9. Bodea Sălăjan Silvia

10. Bodrug Liuda (Rep. Moldova)

11. Boștină Pica Maria

12. Botiș Radu

13. Brașoveanu Iurie (Rep. Moldova)

14. Bucur Eugenia

15. Bungete Flori

16. Ciobanu Victor (Rep. Moldova)

17. Ciubuc Iuliana

18. Creițaru Aura

19. Cristofor-Filipaș Ion

20. Dabija Doina (Rep. Moldova)

21. Danci Nelu (poet popular)

22. Donica Vasilisk (Rep. Moldova)

23. Erbiceanu Adrian

24. Florea Adina

25. Forcoș Daniela

26. Gelu Dragoș

27. Gheorghe Georgiana-Laura

28. Ghilea Iosana Maria (12 ani)

29. Hemei Iurie (Rep. Moldova)

30. Iuga Janeta

31. Iurchin Alina (Rep. Moldova)

32. Lipovanciuc Geta (Rep. Moldova)

33. Locusteanu Lucia-Elena

34. Mândru Elena

35. Merticaru Mihai

36. Milivoievici Viviana

37. Moise Nicolae

38. Moisei Vitalie (Rep. Moldova)

39. Mureșanu Ștefan Lucian

40. Nazarii Tamara (Ucraina)

41. Negară Ecaterina (Rep. Moldova)

42. Pascu Ileana

43. Plăieșu Raisa (Rep. Moldova)

44. Popa Netty

45. Popescu-Vasilca Mara

46. Popovici Dumitru (Rep. Moldova)

47. Rădulescu Adi Stelian

48. Răzeșu Val

49. Rocaciuc Victoria (Rep. Moldova)

50. Roibu Liliana

51. Rolea Ecaterina

52. Russo Ștefania (Italia)

53. Ruscanu Bălăcianu Maria

54. Sandu Doina

55. Sofronovici Ștefan (Rep. Moldova)

56. Tican Dumitru

57. Trăistaru Luminița

58. Țuțuianu Emilia

59. Urian Linul Nadia

60. Vasilcău Traian (Rep. Moldova)

61. Vinău Rodi

62. Vișan Marioara

63. Zarra

64. Zăbulică Eugenia (Rep. Moldova)

Subcapitolul V.2. Secțiunea POEZIA PICTURII:

Premiul onorific ROMÂNIA REVOLUȚIONARĂ (Constantin Daniel Rosenthal)

Merită felicitări speciale, pentru atitudinea curajoasă, prin care au dorit să-și manifeste în culori nobile sentimente pe care le trăiesc prin participarea și în Finala Galei Poeziei, chiar fără drept de concurs, minunatele Inima de România :

1. Mihaela CD

2. Despina CIUNCANU

3. Victor COBZAC (VicCo)

4. Monica RUSU

5. Doina SANDU

6. Maria-Magdalena STAN

Subcapitolul V.3.

Premiul onorific DEI GRATIA REGINA

****************************************************************************

BALADA CODREANULUI

Muzică, versuri și interpretare: Raisa Plăieșu

Încântați de acest nobil gest, cu cele mai alese mulțumiri și felicitări, se decernează:

Premiul onorific DEI GRATIA REGINA:

1. RAISA PLĂIEȘU

CAPITOLUL VI:

Premiul onorific AD ASTRA VIA TARDA (post mortem)

****************************************************************************

Au părăsit pentru totdeauna Gala Poeziei ȘAPTE INIMI ROMÂNIA:

1. Constantin Enescu (concurent)

2. Dragoș Ionescu (concurent)

3. Dumitru Năstase (concurent)

4. Elvila Lili Lefter

(minunata doamnă care trimitea în concurs poemele soțului decedat, Ion Iancu Lefter).

Să le fie odihna veșnică!

CAPITOLUL VII:

POEMELE care nu mai au nevoie de nici o prezentare…

a) Infinitul din Coloană

Coloană încolțind timpul în infinitul ei,

dezrobind spațiul prins în chingile eterului,

zbor pe verticală al gândului de frumos,

suflet dăltuit în oțelul nașterii,

trup de pământ călcând gravitația

în saltul către eternitate.

Coloană încolțind timpul în infinitul ei,

oameni așezați unul în brațele celuilalt

până la apusul înălțimilor

peste sărutul cupolei,

cu ochii cerului topiți în uimire.

Coloană încolțind timpul în infinitul ei,

rupând hainele strâmte ale efemeritătii,

o emblemă a sufletului cu dăltuiri de trup,

în amintirea nemuririi sale.

Coloană încolțind timpul în infinitul ei,

cuvânt împletind cerul cu pământul,

într-un suiș neobosit,

infinitul din ființă urcând

treptele tronului său.

Acolo

Muntele urcă trepte de cer.

Valuri de smirnă se lovesc de nori.

În coarnele cerbului cresc genealogii de sfinți.

E colțul de stâncă o floare rară.

Dealurile rostogolesc viața spre verdele câmpiei.

Dar tot sub vârf de om stă muntele.

Vedeți Masa cu scaune tăcute și sărutul timpului din Poartă?!

Vedeți măiestria zborului din Pasărea cântătoare

și infinitul ghemuit în Coloană?!

Faceți mâna streașină și priviți adânc!

Acolo și numai Acolo e țara mea, a mea, a mea…

b) Îngerii coboară într-o primăvară (baladă)

“Pe-un picior de plai,

pe-o gură de rai”

Îngerii coboară

Într-o primăvară,

Ca s-aducă veste

Că nu-i doar poveste

Și-n acest pământ

Zac cu legământ

Oase de eroi

Pieriți în război

De independență

Și de existență

Între vechi hotare,

De neatârnare.

Și-au luptat bătrânii

S-alunge păgânii,

Oastea otomană

Multă și tirană,

Care-a subjugat

Și a împilat,

Veacuri de robie,

Asta scumpă glie.

Și cu vitejie,

Ca azi să se știe,

La Plevna, Smârdan,

Muntean, moldovean,

Au urcat redute,

Cu coatele rupte

Și-au înfipt drapelul

Până sus în cerul

Împroșcat cu sânge

Când viața se scurge

Din piepturi de sfinți,

Ai noștri părinți.

Și Peneș Curcanul

Aleargă dușmanul,

Fuge, fuge turcul,

Aruncând surtucul,

Fuge ca o turmă,

Lăsând tot în urmă,

Puști și baionete,

Tunuri și trompete,

Steaguri, semiluna,

Fuge turcu-ntruna.

Biruință scrie-n

Zarea purpurie!

Voi, eroi de viță,

Astăzi cu credință,

Înălțăm altare

Pentru închinare!

Și recunoștință

‘N-a noastră ființă,

Veșnic vă păstrăm

Și vă venerăm!

c) Aripi de cuvânt

Ascultați în liniște cum zboară cuvintele

din inimă în inimă!

Ce aripi largi deschid peste suflet!

E inima o cădelniță cu apă sfântă;

fiecare strop înseamnă un izvor,

iar fiece izvor, râuri de dăruire.

Cuvintele zboară, zboară

din inimă în dor, din dor în poezie-

metaforă esențială, sărutată de vers

și necuprinsă de frumos.

Dezbrăcați trupul până la inimă,

ca să vedeți Raiul din cuvânt!

Nu, nu căutați un Paradis dincolo de voi,

căci nu-i decât abis, abis, abis…

Vedeți acele câmpuri cu maci

împrospătând culoarea?

Sunt inimi înflorite în iubire,

punți peste abisuri.

Ah, Ființă, Ființă, Ființă,

sărută-ne cu suflet de poemă!

Încă o dată, FELICITĂRI adresate Domnului Ionuț Pande… un nume care s-a legat pentru totdeauna de Gala Poeziei, un nume de care Gala Poeziei ȘAPTE INIMI ROMÂNIA s-a legat pentru totdeauna!

Vă așteptăm, minunate Șapte Inimi România, în ediția a II-a Gala Poeziei ȘAPTE INIMI ROMÂ

O binecuvântare să fim noi inimile care sprijină curcubeul deasupra României!

Alese mulțumiri pentru tot de ați dăruit!

Cu iubire infinită,

Director Gala Poeziei:

Lhana Roma-Nova

PS: Calde mulțumiri maestrului Mihai Catruna pentru concept și realizare Afișe/Diplome!

Calde mulțumiri maestrului Iurie Brasoveanu pentru realizarea portretelor grafice!

