REGINA ELISABETA A II-A A REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII A ÎNCETAT DIN VIAȚA LA 96 DE ANI !

Septembrie 8, 2022

O personalitate unica cu un rol unic in istoria Europei . Se încheie o lume care era frumoasa , normala și reala . Ce urmează nu pare a fi pe aceeași cale ! Regina Elisabeta a II- a a fost creștina . Coroana regala britanică este creștina . Creștinismul a însemnat creatie , familie, morala, principii de viața bazate pe valorile creștine , dezvoltare , performanța , cercetare, arta de inspirație divina in toate domeniile si deci un salt al umanitatii unde nu a mai urcat vreodată . Fie ca Dumnezeu sa așeze sufletul ei luminos alături de marii monarhi creștini din Răsărit si Apus care au respectat , aparat , promovat si consolidat creștinismul si sa vegheze ca lumea rămasă fără acești aleși providențiali sa conducă neamuri si popoare sa-si păstreze normalitatea , rațiune si intelepciunea prin care sa ramana sub protecția Providenței Divine .

Dumnezeu sa o ierte si sa o odihneasca ! Amin

+ IUSTIN – EPISCOP

History…

S-a stins din viață Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

Elizabeth Alexandra Mary s-a născut la 21 aprilie 1926. Era primul copil al viitorului rege George al VI-lea, iar mama sa provenea dintr-o străveche familie nobiliară, care deținea atunci și cele mai întinse domenii din Scoția. Deși mica prințesă ar fi trebuit să aibă un rol secundar în cadrul casei regale, destinul ei s-a schimbat radical pe 11 decembrie 1936, când unchiul ei, regele Edward al VIII-lea a abdicat pentru a se putea căsători cu femeia pe care o iubea, americanca Wallis Simpson. Coroana a revenit automat tatălui Elisabetei, încoronat ca George al VI-lea. Elisabeta a devenit astfel moștenitoarea tronului, s-a mutat împreună cu părinții și sora sa Margareta și brusc, îndatoririle sale s-au schimbat. Adolescența i-a fost umbrită de al Doilea Război Mondial, când prințesa nu a stat deoparte, a devenit șofer de ambulanță în cadrul armatei britanice. Când a împlinit 21 de ani, a susţinut primul său discurs memorabil către Commonwealth. „Declar solemn în faţa tuturor că întreaga mea viaţă, fie lungă sau scurtă, va fi dedicată slujirii voastre şi marii noastre familii imperiale căreia îi aparţinem cu toţii”, declara Elisabeta a II-a la 22 aprilie 1947, în Africa de Sud În același an, Elisabeta se căsătorea cu Philip, prinț de Grecia și Danemarca. Era începutul unui mariaj de 73 de ani. La căsătoria lor, în noiembrie 1947, au participat zeci de capete încoronate din Europa, printre care și vărul ei, regele Mihai al României.

Cinci ani mai târziu, în 1952, Elisabeta devenea ea însăși regină, după moartea tatălui său, iar în 1953, după trecerea perioadei de doliu, era încoronată la Westminster Abbey. Era prima încoronare transmisă în direct la televiziune, în toată lumea.

Elisabeta și Philip au avut patru copii: moştenitorul tronului, prințul Charles – născut în 1948, urmat de Anne, Andrew şi Edward, la care se adaugă 8 nepoți și 12 strănepoți. O familie numeroasă, la fel ca problemele sale: divorțuri, relații extraconjugale, apariții controversate. Rând pe rând, toți copiii reginei cu excepția lui Edward au divorțat.

Dincolo de suișurile și coborâșurile vieții de familie de la Curte, Elisabeta a II-a a câștigat respectul britanicilor, dar și a milioane de oameni din afara Marii Britanii și a Commonwealth-ului, grație tactului și tenacității sale. În timpul domniei sale de șapte decenii, regina a călătorit în peste 100 de țări, i-a întâlnit pe cei mai admirați, dar și mai controversați lideri ai lumii, inclusiv pe dictatorul român Nicolae Ceaușescu, pentru care guvernul de la Londra a insistat să fie organizată o vizită de stat. În 70 de ani de domnie, Elisabeta a II-a a făcut istorie prin recordurile sale, demne de invidia oricărui cap încoronat. Suverana de 96 de ani a trecut prin trei războaie. Este totodată cea mai fotografiată persoană din istorie, dar şi primul suveran care a învestit o femeie în funcţia de premier.

Regina Elisabeta a doborît mai multe recorduri în cei 70 de ani de domnie, iar unul din ele este, firește, și numărul jubileelor, de la cel de argint la acela de platină. În 1977 a avut loc Jubileul de Argint, dedicat celor 25 de ani de când regina Elisabeta a doua a urcat pe tronul Marii Britanii. În 2012, Elisabeta a doua a depășit o altă bornă istorică – șase decenii de la urcarea pe tron. Își egala astfel stră-străbunica, pe regina Victoria. Jubileul de Diamant era, de fapt, doar încă o treaptă până la cea de acum, când Elisabeta a II-a a serbat 70 de ani domnie – cea mai lungă din istoria Regatului Unit.

