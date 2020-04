« Cum e posibil așa ceva? | Principal | CONCURSUL METAFORE ANA PODARU (IN MEMORIAM) »

de Constanţa Abălaşei – Donosă | Martie 31, 2020

Gânduri la apariţia revistei ”Mărturii maramureșene”

An II, Nr.2 Martie 2020





La jumătatea lunii martie 2020, a apărut revista de cultură, tradiție și atitudine civică ”Mărturii maramureșene” Nr.2, fondatori fiind Andreia (Ghib) Botiș și scriitor Radu Botiș din Ulmeni, Maramureș. Această publicație apare trimestrial sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și a Asociației Cultural Creștin Umanitare ”Ars Vivat”, sub conducerea lui Radu Botiș.

Colectivul redacțional al acestei reviste este: Constanța Abălașei-Donosă, Constantin Dobrescu, Gelu Dragoș, Aurel Ghilezan, Marius (Maxim) Morariu, Ana Cristina Popescu, Walter Ubelhart.

Încă de la început țin să mulțumesc eminentului fondator al acestei prestigioase reviste,scriitorul Radu Botiș, apoi criticilor literari, pentru elogioasele mărturii scrise cu eleganță și mult suflet; poeților, prozatorilor, istoricilor și antologilor prezenți între coperțile acesteia. Criticilor literari ; Vasile Bele, prof. Gelu Dragoș, și Prof. Olimpia Mureșan, o notă de prețuire în plus pentru cuvintele puse fiecărui scriitor în dreptul operei sale, în lumina interesului literar, dăruind totodată, durată operelor lor în timp! Recunoștința mea profundă mă leagă de fiecare scriitor prezent aici, pentru care le mulțumesc și-i prețuiesc în aceeași măsură. Doresc să conving pe fiecare autor prezent în revistă, că mijloacele mele de exprimare sunt cuvintele simple, dar prin ele îmi exprim cu sinceriate profunzimea sentimentelor mele de gândire. Și dacă luăm de la început până la sfârșit, cu tenacitate și abnegație, vraful de scrieri al revistei pe cele trei luni ianuarie, februarie și martie, va trebui să ne facem o imagine sugestivă și o ambianță spirituală pentru toate scrierile cât și pentru fiecare scriitor în parte. Cum în revistă sunt cuprinși scriitori și scrieri de elită, ne vom opri la fiecare în ordine alfabetică să nu existe replici, ci numai bucurii pline de savoare!

Acest pas, înseamnă pentru mine cea care vă scriu, noblețea pentru Domniile Voastre și bucuria că existați să fiți prezenți între coperțile revistei. Prin fondatorii ei Andreia (Ghib) Botiș și Radu Botiș, revista dovedește exigență și estetică profesională. Ilustrația este făcută de graficiana Constanța Abălașei-Donosă. De la un capăt la altul aceasta cuprinde:

CRITICĂ LITERARĂ/ Constanța Abălașei-Donosă, Vasile Bele, Dr. Constantin Dobrescu, Prof. Gelu Dragoș, Prof. Olimpia Mureșan, Voichița Tulcan Macovei, Ionel Sima, Diana Vrabie.

GRAFICĂ / Constanța Abălașei-Donosă.

ISTORIE / Andreia (Ghib) Botiș, Dr. Constantin Dobrescu, Emil Domuța, Prof. Viorel I. Pop, Prof. Traian Rus.

ÎNSEMNĂRI LITERARE / Vasile Bele, Liliana Derevici, Ligya Diaconescu, Prof. Gelu Dragoș, Nicolae Goja, Mariana Cristina Popan, Al. Florin Țene.

IMPRESII de CĂLĂTORII, AMINTIRI, MEMORIALISTICĂ / Constantin Avădanei, Floarea Cândea, Prof. Aurel Ghilezan, Mariana Popa, Daniela Sitar-Tăut.

POEZIE / Constanța Abălașei-Donosă, Ion Andreica, Elena Armenescu, Carmena Băinţan, Vasile Bele, Radu Botiș, Gabriela Verban,Adrian Botez, Anca Maria David, Ligya Diaconescu, Ioan Dragoș, Olga Grigorov, Corina Junghiatu, Vasile Dan Marchiș, Iacob Oniga, Valer Popean, Olimpia Sava, Ionel Sima, Ionuț Țene, Traian Vasilcău, Ioan Voicu.

PROZĂ SCURTĂ / Constanța Abălașei-Donosă, Ioan Meteș Morar-Chelințanu, Ana Cristina Popescu, Iacob Oniga, Pr. Ioan Rîmboi, Carmen Simionescu, Walter Ubelhart, Nadia Linul Urian.

SPIRITUALITATE / Pr. Radu Botiș, Prof. Mircea Botiș, Pr. Ilie Bucur, Drd. Mihai Octavian Groza, Minodora Ion, Constantin Marin, Prof. Olimpia Mureșan.

TEATRU / Daniela Gumann

TINERE TALENTE / Andra Maria Ariciu,Raul Alexandru Mitruți.

Revista ”Mărturii maramureșene”, înconjurată de asemenea nume sugestive în ambianța cultural-spirituală, va găzdui de fiecare dată cele mai strălucitoare creații al acelor care fac să curgă din cultură un fluid continuu de iubire pentru și înspre semeni.

