Care este cel mai vândut joc pe Steam 2023?

În 2023, platforma de jocuri Steam a avut o serie de titluri de succes, dar unul a ieșit în evidență: Starfield. Acest joc a fost unul dintre cele mai bine vândute jocuri ale anului, conform listei „Best of 2023” publicate de Steam45.

Starfield, un joc de aventură spațială dezvoltat de Bethesda Game Studios, a fost lansat în 2023 și a devenit rapid un favorit al comunității. Acesta a fost inclus în categoria Platinum, care reprezintă cele mai bine vândute 12 jocuri ale anului pe Steam5.

Alte jocuri notabile care au avut vânzări impresionante în 2023 includ Apex Legends, Baldur’s Gate 3, Hogwarts Legacy, Lost Ark, Cyberpunk 2077, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Destiny 2, Counter-Strike 2, Sons of the Forest și Call of Duty HQ (MW III, MW II, și Warzone)5.

Steam a împărțit cele mai bine vândute titluri ale anului în patru categorii diferite de vânzări: Platinum, Gold, Silver și Bronze. Platinum reprezintă cele mai bine vândute 12 jocuri ale anului, în timp ce Gold include titlurile de la 13 la 24, Silver reprezintă 25-50, iar Bronze afișează restul45.

Întrebări frecvente

Ce este Steam?

Steam este o platformă digitală de distribuție a jocurilor video, dezvoltată de Valve Corporation. Este cunoscută pentru vasta sa bibliotecă de jocuri, care include atât titluri indie, cât și jocuri AAA.

Ce înseamnă un joc „bine vândut”?

Un joc „bine vândut” se referă la un joc care a avut vânzări mari. Acest lucru este adesea măsurat prin veniturile brute generate de vânzările de jocuri.

Ce este categoria Platinum pe Steam?

Categoria Platinum pe Steam reprezintă cele mai bine vândute 12 jocuri ale anului pe platformă. Aceste jocuri au generat cele mai mari venituri în anul respectiv.

Ce este Starfield?

Starfield este un joc de aventură spațială dezvoltat de Bethesda Game Studios. A fost lansat în 2023 și a devenit unul dintre cele mai bine vândute jocuri ale anului pe Steam.