Cele mai bune cadouri tehnologice de Crăciun sub 150 de dolari

Se apropie perioada cadourilor de Crăciun, iar dacă aveți pe listă pe cineva care ar fi încântat să găsească un mic gadget tehnologic în ciorapul de Crăciun, există în prezent oferte solide pentru astfel de dispozitive. Toate aceste oferte sunt sub 150 de dolari, incluzând căști, e-readere, smartwatch-uri și multe altele.

Încărcătorul portabil perfect pentru utilizatorii de iPhone

Anker Nano Power Bank este un încărcător portabil excelent pentru orice utilizator de iPhone. Este compatibil cu iPhone 14, 14 Pro, Plus și Pro Max, precum și cu seriile iPhone 12 și 13. Este compact și are aceeași lățime ca un iPhone. Deține o capacitate de baterie de 5.000mAh și are un conector lightning pentru iPhone-ul dvs. și o conexiune USB-C pentru a-l încărca, ceea ce vă oferă până la 20 de ore de baterie. Îl puteți achiziționa cu 19,99 dolari (inițial 29,99 dolari) de pe Amazon, la cel mai mic preț înregistrat vreodată, conform istoricului de prețuri Camelcamelcamel.

Soneria Google Nest

Unii oameni nu pot sta liniștiți decât dacă știu că sunt în siguranță (sau pachetele lor de la Amazon sunt în siguranță). Pentru ei, soneria Google Nest este o alegere excelentă.

Întrebări frecvente

Ce este un încărcător portabil?

Un încărcător portabil, cunoscut și sub numele de power bank, este un dispozitiv care stochează energie electrică (într-o baterie internă) pentru a încărca alte dispozitive, cum ar fi telefoanele mobile, atunci când nu există o sursă de alimentare disponibilă.

Ce este un e-reader?

Un e-reader este un dispozitiv electronic care este proiectat special pentru a citi cărți electronice (e-books). E-readerele sunt de obicei mai ușoare decât cărțile tipărite și pot stoca mii de cărți într-un singur dispozitiv.

Ce este un smartwatch?

Un smartwatch este un ceas de mână care are funcționalități suplimentare, similare cu cele ale unui smartphone. Acestea pot include monitorizarea activității fizice, primirea notificărilor de pe telefonul mobil, navigarea prin GPS și multe altele.

Ce este Camelcamelcamel?

Camelcamelcamel este un site web care urmărește prețurile produselor de pe Amazon și oferă istoricul prețurilor pentru milioane de produse.