Două conturi WhatsApp pe un singur telefon: Noua soluție a Meta pentru utilizatori

Fără îndoială, Super Mario Bros. Wonder se distinge ca un platformer Mario, deoarece a reînnoit diverse aspecte ale formulei clasice 2D Mario. Jocul se concentrează pe concepte nou introduse care își fac debutul în serie, cum ar fi Semințele Wonder, Florile Wonder și Monedele Florale. Acest ghid se va concentra pe Monedele Florale mov împrăștiate […]