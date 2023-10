Ghidul Monedelor Florale din Super Mario Bros. Wonder

Fără îndoială, Super Mario Bros. Wonder se distinge ca un platformer Mario, deoarece a reînnoit diverse aspecte ale formulei clasice 2D Mario. Jocul se concentrează pe concepte nou introduse care își fac debutul în serie, cum ar fi Semințele Wonder, Florile Wonder și Monedele Florale. Acest ghid se va concentra pe Monedele Florale mov împrăștiate în întregul Regatul Florilor. Aici, jucătorii vor învăța tot ce trebuie să știe despre această monedă introdusă în Super Mario Bros. Wonder, inclusiv cum pot obține și ce ar trebui să facă cu ea1.

Cum să folosiți Monedele Florale

În timp ce Monedele obișnuite sunt utile pentru a crește numărul de vieți pe care un personaj le are, Monedele Florale pot fi obținute pentru a cumpăra bunătăți și pentru a debloca părți ale hărții. Poplinii folosesc doar Monedele Florale, așa că acești personaje sunt unul dintre principalele motive pentru care jucătorii ar trebui să colecteze Monedele Florale în Super Mario Bros. Wonder. Există mai multe Magazine Poplin în întregul Regat al Florilor, iar jucătorul poate folosi doar Monedele Florale pentru a cumpăra articole în timp ce se află în aceste magazine. Pe lângă acest lucru, un Poplin va păzi anumite zone blocate de pe hartă, iar jucătorul trebuie să le dea Monede Florale pentru a putea obține forța necesară pentru a le debloca1.

Cum să obțineți Monedele Florale

Monedele Florale vin în trei dimensiuni diferite, iar unele sunt mai valoroase decât altele. Iată cât valorează fiecare Monedă Florală în funcție de dimensiunea sa și cum pot jucătorii să le găsească:

Moneda Florală Mare (6 petale): De obicei, o Monedă Florală Mare valorează 10 Monede Florale. Cu toate acestea, dacă jucătorul reia un nivel și colectează o Monedă Florală Mare pe care a luat-o deja înainte, aceasta va valora doar 3 Monede Florale. Dacă acesta este cazul, va apărea doar conturul său, iar acesta va fi incolor în loc de mov1.

Moneda Florală Regulată (4 petale): Monedele Florale de dimensiuni regulate sunt Monedele Florale mov standard pe care jucătorii le vor întâlni pe măsură ce completează un curs1.

Moneda Florală Mică (3 petale): Monedele Florale Mici apar atunci când cursul este sub efectul unei Flori Wonder. Deoarece apar multe Monede Florale în acest timp, acestea valorează mult mai puțin decât Monedele Florale standard1.

Super Mario Bros. Wonder este acum disponibil exclusiv pentru Nintendo Switch1.