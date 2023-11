Noutăți de la BlizzCon 2023: Diablo 4 DLC, Cataclysm Classic și multe altele

BlizzCon 2023, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului pentru fanii jocurilor video, a adus o serie de anunțuri importante. Printre acestea se numără lansarea unui DLC pentru Diablo 4, revenirea conținutului clasic pentru World of Warcraft, precum expansiunea Cataclysm, și multe altele12.

Diablo 4: Vessel of Hatred

Unul dintre cele mai așteptate anunțuri a fost legat de Diablo 4. Directorii de producție Tiffany Wat și Chris Wilson au discutat despre schimbările care vor avea loc în sezonul curent al jocului. A fost anunțat că Diablo 4: Vessel of Hatred, prima expansiune a jocului, va fi lansată la sfârșitul anului 2024. DLC-ul va include și o nouă clasă pentru jucători1.

World of Warcraft: Cataclysm Classic și The Worldsoul Saga

Pentru fanii World of Warcraft, BlizzCon 2023 a adus vești bune. Producătorul executiv Holly Longdale a dezvăluit că conținutul clasic pentru World of Warcraft va reveni, inclusiv expansiunea Cataclysm și conținut suplimentar hardcore pentru versiunea clasică a RPG-ului1.

De asemenea, Chris Metzen, directorul creativ executiv al Warcraft, a dezvăluit următorul arc de expansiune al francizei, World of Warcraft: The Worldsoul Saga. Următorul capitol al RPG-ului va fi o expansiune în trei părți: World of Warcraft: The War Within, World of Warcraft: Midnight și World of Warcraft: The Last Titan. The War Within este programat pentru lansare în 2024 și vor fi furnizate mai multe detalii despre expansiunile Worldsoul Saga în viitor1.

Overwatch 2 și Hearthstone

În cadrul segmentului Overwatch 2, directorul de artă Dion Rogers a prezentat pe Mauga – al 39-lea personaj și primul personaj samoan pentru shooter-ul eroilor1.

Între timp, designerul principal al Hearthstone, Cora Georgiou, a dezvăluit o nouă expansiune pentru Hearthstone1.

Warcraft Rumble

Jocul mobil gratuit Warcraft Rumble a început să fie lansat chiar înainte de începerea BlizzCon, așa că a avut sens să primească o atenție deosebită în timpul spectacolului2.

Declarația de misiune a lui Phil Spencer pentru Blizzard

Deși nu a fost exact un anunț, BlizzCon a început cu un moment important când șeful Xbox, Phil Spencer, a urcat pe scenă. Spencer nu a venit cu nicio veste (cum ar fi jocurile Blizzard care vin la Game Pass), dar a stabilit o declarație de misiune pentru relația Xbox cu compania2.

