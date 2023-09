Teste de durabilitate pentru iPhone 15: Oare aluminiul este mai rezistent decât titanul?

Într-un articol recent de pe Android Authority, s-a testat durabilitatea iPhone 15 și iPhone 15 Plus, ambele având un cadru din aluminiu1. Rezultatele testelor de durabilitate au arătat că ambele modele au supraviețuit testelor de îndoire fără daune vizibile, spre deosebire de iPhone 15 Pro Max, cel mai scump iPhone, care a eșuat în testul de îndoire1.

Aluminiul vs. Titanul

În timp ce iPhone 15 și iPhone 15 Plus au un cadru din aluminiu, seria iPhone 15 Pro folosește titan pentru rama laterală și un cadru intermediar din aluminiu2. Comparativ cu seria iPhone 14 Pro, care folosește oțel inoxidabil, titanul este la fel de rezistent ca oțelul inoxidabil, dar este semnificativ mai ușor, ceea ce face diferența în manevrabilitatea și ergonomia telefoanelor2. Cu toate acestea, în testele de rezistență la cădere, iPhone 15 Pro a avut performanțe mai slabe decât iPhone 14 Pro2.

Probleme de încălzire

Seria iPhone 15 Pro a fost, de asemenea, în centrul unor plângeri legate de căldură3. Unele rapoarte indică faptul că modelele iPhone 15 Pro și Pro Max se încălzesc în timpul încărcării și în timpul utilizării prelungite5. Cu toate acestea, nu se menționează probleme similare de încălzire pentru iPhone 15 și iPhone 15 Plus.

Concluzie

Testele de durabilitate sugerează că iPhone 15 și iPhone 15 Plus, ambele cu un cadru din aluminiu, sunt mai rezistente decât iPhone 15 Pro Max, care are un cadru din titan1. Cu toate acestea, este important de menționat că aceste teste nu reflectă întotdeauna condițiile de utilizare din viața reală și că performanța în teste poate varia în funcție de factori precum intensitatea impactului sau unghiul de îndoire. În plus, seria iPhone 15 Pro se confruntă cu probleme de încălzire, care nu par să afecteze modelele iPhone 15 și iPhone 15 Plus35.